Maria De Filippi e l’elogio della sobrietà

La domanda che tutti si ponevano, alla vigilia del Festival, era come si sarebbe comportata Maria. Come sempre, ovvero con discrezione, quasi senza apparire o ci avrebbe regalato una versione inedita di sé? Per fortuna ha scelto la prima soluzione, spiegando che posta davanti all’alternativa, ha scelto di rischiare rimanendo se stessa e se fosse andate male… beh almeno non sarebbe scesa a compromessi. Onore all’onestà intellettuale di cui ha dato prova e del coraggio, perché quello dell’Ariston è il palco più complicato di tutti e, alla fine, soprattutto dalle donne, ha sempre preteso di essere altro da sé. Di mostrare quella che la stessa De Filippi ha chiamato: “la faccia da Festival”. Forse l’unica che nel passato ha fatto altrettanto era stata Simona Ventura, conduttrice nel 2004.

Dunque in questo giorni abbiamo visto Maria seduta sui gradini, defilata in alcuni momenti e a suo agio nella presentazione di storie particolari, con abiti che rispecchiavano alla perfezione il suo stile, a volte imperturbabile e altre con espressione lievemente divertita. L’abbiamo vista anche inciampare e rifiutarsi ogni sera di scendere la scala, ammettendo candidamente di temere una caduta e che comunque la discesa l’avrebbe costretta a presentarsi a testa giù, per guardare gli scalini anziché il pubblico, a testa alta. Da domani continueremo a vederla a Uomini e donne, ad Amici e a C’è posta per te, nel suo stile sobrio e minimalista che forse, chissà, tutti abbiamo adesso imparato a conoscere e che forse, chissà, a qualcuno potrà dare anche modo di pensare.