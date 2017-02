Cosa resterà di questo Festival di Sanremo?

Istantanee da Sanremo. Cosa ci è rimasto di questo Festival? Perché lo abbiamo guardato? E perché ci è piaciuto? Quali sono le immagini che ci porteremo dietro? Una frase famosa del grande couturier Yves Saint Laurent sembra condensare alla perfezione il messaggio di questa edizione: “Il trucco migliore per una donna è la passione. Ma i cosmetici sono più facili da comprare”. La passione delle donne che hanno animato questo Festival, vere vincitrici, tutte. Dalla conduttrice Maria De Filippi, che con la sua sobrietà e il suo minimalismo, ha dato l’impronta a un’edizione che verrà ricordata come la meno densa di accadimenti ma la più innovativa proprio per questo. Siamo certi che da ora innanzi il Festival di Sanremo sarà un’altra cosa rispetto al passato, meno carrozzone e più sostanza. E poi Fiorella Mannoia, che non ha vinto malgrado tutti i pronostici (o forse a causa, come consuetudine pare voglia…), ma che verrà ricordata per la sua intensa interpretazione e PaolaTurci, sensuale e femminile nei suoi completi maschili e autrice della canzone che, per ovvi motivi, più ci appartiene: Fatti bella per te. Perché esprime quello che diciamo da sempre: la bellezza come strumento per amare se stesse, innanzitutto. Messaggio ancora più incisivo se proviene da una a cui hanno messo 100 punti sulla faccia.

Cosa altro rimane? Virginia Raffaele, che quando fa se stessa la confondi con Belén Rodriguez, tanto è bella e quando fa Sandra Milo non ti ricordi più che è Virginia Raffaele, tanto è brava. La voce di Giorgia e la sua “normalità” nel cercare di far stare al suo posto un abito di una taglia in più. Robbie Williams che bacia la De Filippi e Keanu Reeves che ricorda una canzone di Vasco. Mika e la sua allegria e le gaffe di Francesco Totti, che ancora una volta mostra come per essere grandi occorra solo un ingrediente: la spontaneità. Le lacrime di Bianca Atzei che, pare, fossero dirette al suo compagno Max Biaggi, una bella dichiarazione d’amore che ha commosso le romantiche e il trucco e i capelli di Elodie, bellissima come bellissime sono state Rocio, la compagna di Raul Bova e Marika Pellegrinelli, la moglie di Eros Ramazzotti. Cosa altro? Beh, la scimmia di Francesco Gabbani, vera vincitrice, che ha portato una sventagliata di allegria e che poi alla fine siamo contenti che abbia vinto, perché tanto ammettiamolo, già oggi l’unico ritornello che ci ricordiamo: è “Occidentali’s Kaaaarma”e sappiamo già che sulle spiagge, la prossima estate, vedremo tanti gorilla ballare al ritmo di questa canzone.

Un’ultima riflessione: questo, alla fine, è stato il Festival delle grandi donne. Ma avete notato come queste donne siano tutte di Roma e dintorni? La Mannoia, la Turci, la De Filippi, Giorgia, la Raffaele… sarà un caso? Forse, chissà…