Jennifer Aniston, 48 anni e il segreto di una bellezza “illuminata”

I media statunitensi l’hanno spesso presentata come la donna con il “most wanted body”, il corpo più desiderato. Tant’è vero che, nel 2016, la rivista People ha deciso di eleggerla definitivamente “donna più bella del mondo”.

Jennifer Aniston compie 48 anni e continua a essere un’icona beauty ammirata dalle donne per la sua forma fisica ineccepibile e uno splendore natural chic, frutto di uno stile di vita sano e di poche, efficaci cure di bellezza.

Non per nulla, il motto della storica attrice di Friends – che dopo esperienze cinematografiche si dice ora intenzionata a tornare alle serie Tv – è proprio Less is more!

Da sempre fan della dieta a zona (programma alimentare che prevede una distribuzione giornaliera del cibo in un rapporto 40-30-30, ovvero: 40% di carboidrati, il 30% di grassi e il 30% di proteine) Jennifer punta su un’alimentazione regolare ed equilibrata, senza dimenticare l’importanza di un allenamento sportivo che consenta di mantenere il corpo tonico e scolpito, senza “pomparlo” eccessivamente.

Altro must dell’attrice è l’acqua: almeno 1 litro e mezzo al giorno, perché aiuta a smaltire le tossine e a non sovraccaricare reni e fegato.

Ispirata da icone di bellezza come Gloria Steinem, Lauren Hutton e Brigitte Bardot, Jennifer ribadisce infatti l’importanza di prestare attenzione a ciò che mangiamo e a come ci prendiamo cura della pelle. «Dormire bene la notte è estremamente importante, così come idratarsi anche con tanta, tantissima acqua. Fondamentale per assicurarsi sempre un effetto splendore extra!”.

Ed è proprio quella speciale “luminosità” il vero segreto di bellezza della Aniston, la cui pelle – mai eccessivamente truccata – appare costantemente pervasa da un’invidiabile lucentezza.

Se la “luminosità naturale” rappresenta l’aspetto della bellezza di Jennifer che tanto vi piacerebbe ricreare sul viso, c’è una novità in fatto di make up che può consentirvi di ottenere l’effetto desiderato in modo facile e duraturo. 7 Lights Powder Illuminator è un’innovativa palette di polveri illuminanti creata da Shiseido e formata da 7 tonalità diverse che riflettono la luce e la perfezionano, adattando l’effetto del make up a seconda che vi troviate all’aperto, sotto il neon o in presenza di luci soffuse. Non solo: si adatta a qualunque tipo di pelle e condizione climatica, assorbe il sebo in eccesso, prevenendo l’effetto lucido della pelle oleosa, e mantiene la pelle fresca e idratata. Ma, soprattutto, 7 Lights Powder Illuminator regala al viso un aspetto sano, vitale, luminoso, naturalmente perfetto. Proprio come quello tanto ammirato della bella e luminosa Jennifer! Dite la verità: non vorreste provarlo subito?