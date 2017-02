Fiorella Mannoia, una guerriera sul palco di Sanremo 2017

«Tutti combattiamo. Per un’idea, un amore, un’ingiustizia, un traguardo… In generale per il diritto di essere felici». La frase di apertura sul sito personale di Fiorella Mannoia è probabilmente ciò che meglio caratterizza la personalità di una delle più grandi e amate interpreti della canzone d’autore italiana. Lei che con quella sua canzone di debutto a Sanremo del 1981, “Caffè Nero Bollente”, colpì pubblico e critica grazie a una voce possente e a un’allure audace e trasgressiva, aprendo la porta a nuovi stili e modalità espressive. Sempre lei che, a distanza di sei anni, nel 1987, si ripresentò sul palco dell’Ariston con un altro successo: “Quello che le donne non dicono”, brano scritto apposta per lei da Enrico Ruggeri, premiato dalla critica e divenuto iconico del suo repertorio e, in generale, di quello della canzone d’autore femminile in Italia.

Fu a Sanremo anche l’anno seguente, Fiorella Mannoia. Questa volta con “Le notti di Maggio”, brano scritto da Ivano Fossati e premiato nuovamente dalla critica, che le valse la definitiva consacrazione.

Da quel momento, Fiorella non si è più fermata. Collaborazioni prestigiose con alcuni dei nomi più grandi del cantautorato italiano e internazionale (da Francesco De Gregori a Caetano Veloso), interpretazioni magistrali e tante, tantissime battaglie importanti (per la difesa dei diritti delle donne, dei bambini, degli animali, ma anche appelli e campagne solidali) condotte attraverso i suoi attivi e seguitissimi profili social, così come per mezzo delle sue canzoni. L’ultimo esempio, in ordine di tempo, è il brano “Nessuna Conseguenza”, uscito il 25 novembre 2016 come singolo del nuovo album Combattente, proprio in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.

Oggi, la sua ennesima battaglia, Fiorella Mannoia l’ha portata sul palco del 67esimo Festival di Sanremo. Tornata in concorso all’Ariston, dopo 29 anni, la rossa protagonista della canzone d’autore italiana conquista ed emoziona ancora una volta con “Che sia benedetta”, una canzone che è un inno alla vita. Un brano che, mai come oggi, appare necessario, con quella sua velata preghiera universale e quell’invito a saper cogliere la bellezza nascosta di ciò che ci è stato donato e di cui sempre più fatichiamo a riconoscere il valore.

Una canzone a difesa del significato più profondo e spirituale dell’esistenza, un tributo al valore dell’umanità. Che sia benedetta, appunto.