Giorgia, voce possente in un corpo filiforme

Come fa a contenere tanta potenza vocale in un fisico così minuto, smilzo e filiforme? Tant’è. Ieri sera, sul palco dell’Ariston che la vide muovere i primi passi quasi 25 anni fa, Giorgia ha consacrato se stessa e la sua voce (se ce ne fosse ancora bisogno…), entrando definitivamente nell’Olimpo dei grandi. Basta leggere i titoli entusiastici di giornali e social oggi, per capire che la vera vincitrice, insieme a Francesco Totti (sì, certo, anche Keanu e Robbie, per carità), è stata lei. Con la sua interpretazione di Vanità, l’ultimo successo, ma soprattutto con i suoi classici, E poi, Come saprei e Di sole e d’azzurro, ha incantato e commosso il pubblico, tanto che si registra una Cristina Parodi in lacrime alla fine dell’esibizione. E tutto ciò… malgrado i capricci dell’abito a sirena e senza spalle di Francesco Scognamiglio che proprio non ne voleva sapere di stare su e che ha causato qualche problema all’esibizione, costringendo la cantante a tirarlo su di tanto in tanto e a non poter muovere le braccia a piacimento, lei che proprio dei movimenti eleganti ha fatto uno degli elementi distintivi del suo stile.

Ma quando la classe non è acqua… la cantante ha risolto egregiamente alla fine della prima canzone, dichiarando esplicitamente e con aperta simpatia che le forme fisiche non l’aiutavano a tenere su l’abito e sistemandoselo vistosamente, suscitando l’applauso del pubblico e, presumo, la ola di noi donne a casa: confessiamo… quante volte in momenti importanti vorremmo toglierci le scarpe-morsa o la giacca troppo avvitata o il reggiseno che stringe?

In ogni caso… veniamo al nocciolo della questione: Giorgia ieri sera ha dimostrato che anche il talento non è acqua e che la voce, oltre che un dono di natura, va allenata ed educata e solo così si è in grado di poter giocare con le note, maneggiandole a proprio piacere, volando su di esse, acchiappandole e lasciandole andare e concedersi anche virtuosismi prendendosi una pausa da un acuto e ripartendo con un riso. Una lezione, insomma, a tanti ospiti e super-ospiti ma soprattutto a tanti big, che lì, sul palco di Sanremo, ti chiedi da dove arrivano, chi sono e soprattutto: ma dove vanno?

Ora, a me personalmente Giorgia piace da sempre, da quel lontano 1994 quando venivo fermata per strada perché mi dicevano che le somigliavo molto e io rispondevo che no, era lei ad assomigliare a me. Ma a noi donne Giorgia deve piacere per la sostanziosa leggerezza che trasmette, per i mille “grazie” che pronuncia alla fine di ogni esibizione, risultando anche un po’ irritante, per i sorrisi e per l’atteggiamento che è quello di una che non ha ancora smesso di meravigliarsi di essere lì, sul palco tra i grandi, tra i più grandi.

Un solo dubbio ancora mi prende: ma perché un’altra bravissima, per carità, cantante italiana è osannata all’estero e riempita di lodi e di premi e Giorgia no? Che sia, alla fine, anche questione di marketing? Forse, a giudicare anche dalle altre donne forti di questa edizione, Fiorella Mannoia e Paola Turci. Ma questa è un’altra storia…