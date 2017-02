Sanremo 2017, ci saranno le vallette?

Non chiamatemi “valletta”. Capita che qualche edizione del Festival di Sanremo veda come protagonista accanto al conduttore una figura femminile che va oltre il ruolo di valletta, per diventare co-conduttrice. È capitato nel 2007 con Michelle Hunziker e nel 2013 e 2014 con Luciana Littizzetto accanto a Fabio Fazio, ad esempio. Ma sono eccezioni.

L’edizione 2017 del Festival sarà l’eccezione delle eccezioni. Innanzitutto i conduttori sono due, il mitico Carlo Conti affiancato da Maria De Filippi, e per le vallette non ci sono regole. Anzi, sembra che non ci siano proprio. Durante le serate si alterneranno bellezze diverse e per ora, l’unico nome quasi certo, è quello della modella Marica Pellegrinelli, moglie di Eros Ramazzotti.

>>LEGGI ANCHE: Keanu Reeves e gli altri attori che ci sono piaciuti a Sanremo

L’anno scorso, invece, la regola è stata abbastanza rispettata con Madalina Ghenea nei panni della “valletta mora”, l’imitatrice-attrice nonché bravissima Virginia Raffaele e il “valletto” Gabriel Garko.

Nel frattempo, guardiamo la gallery con alcune delle vallette storiche di Sanremo. Qualcuna la ricordavamo, altre invece no. Come Alba Parietti: sul palco, nel 1992, affiancata da Milly Carlucci e da Brigitte Nielsen. O l’attrice Inès Sastre, con Fabio Fazio e Luciano Pavarotti nel 2000, o l’anno prima Laetitia Casta, sempre con Fazio. Per non parlare di Lorella Cuccarini, nel 1993, Veronica Pivetti con Eva Herzigova nel 1998, Claudia Gerini e Serena Autieri nel 2003. Ricordiamo invece bene Ilary Blasi, splendida nel 2006, quindi dieci ani fa, valletta bionda accompagnata dalla mora Victoria Cabello.

Indimenticabili Belén Rodriguez ed Elisabetta Canalis, sul palco per due anni di seguito, nel 2011 e nel 2012. Indimenticabili per la loro indiscussa bellezza (ça va sans dire) e poiché per diversi motivi fecero parlare più loro che le canzoni o in cantanti in gara. Perché la Canalis era fidanzata con George Clooney, perché si scambiarono un quasi-bacio saffico e per l’ormai indimenticabile “farfallina di Belén”, ovvero il tatuaggio all’inguine a forma di farfalla che faceva capolino dall’abito rosa e azzurro con ampio spacco della soubrette e che lei scoprì e ostentò con estrema sicurezza.

Vennero poi i due anni di Luciana Littizzetto, fino all’ edizione 2015 con due cantanti e un’attrice e modella: al fianco di Carlo Conti, Rocio Morales Munoz, compagna di Raul Bova, Emma Marrone e Arisa. Ancora un trio, abbastanza inedito, quasi come quello dell’anno scorso.

Infine, le “dimenticate”, ovvero le meteore del Festival, coloro le quali sono arrivate sul palco praticamente sconosciute e delle quali non si è saputo più nulla. L’ungherese Andrea Osvart, attrice che ha affiancato Bianca Guaccero nel 2008 e soprattutto, le modelle Federica Felini nel 2005 e la ceca Ivana Mrazova nel 2012, che abbandonò il Festival in corsa, nel frattempo affiancata dal duo Belén-Elisabetta già collaudato l’anno prima.

E dopo questo veloce amarcord, non ci resta che attendere la prima serata.