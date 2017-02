Sondaggio. Con quale star dormiresti?

Un’azienda di materassi americana, Sleep Cupid, ha pensato bene di fare un sondaggio su vasta scala e in diversi paesi del mondo (Italia esclusa), per scoprire quali sono le celebrities più quotate con le quali la gente vorrebbe condividere il materasso, appunto. Parecchie e interessanti le risposte, alcune scontate, altre meno. Il sogno degli uomini americani, ad esempio, è Kim Kardashian. O forse l’incubo, data la sua onnipresenza. Mentre le donne, più raffinate, hanno optato per il fascino brizzolato di George Clooney, un classico, un evergreen. In classifica femminile, dopo la Kardashian, seguono Scarlett Johansson, Mila Kunis, Ariana Grande, Beyoncé, Kylie Cuoco e Sofia Vergara. A Clooney seguono invece Johnny Depp, Denzel Washington, Robert Downey Jr., Leonardo DiCaprio, Matt Damon e Colin Farrell. Il sogno proibito degli inglesi, dopo la principessa, è Emma Watson, seguita da Kelly Brook, Keira Knightley, Charlotte Crosby, Kate Moss e Sienna Miller. Mentre a Harry seguono David Beckham, Orlando Bloom, Russell Brand, Robert Pattinson, Christian Bale e Simon Cowell. In Canada, invece, curioso il primo posto per gli uomini: la cantante Avril Lavigne, una che certo uno schianto non si può definire, mentre tra gli uomini si piazzano Ryan Reynolds e Ryan Gosling. I risultati relativi all’Europa sono alquanto curiosi: solo al quarto posto troviamo Monica Bellucci, mentre curioso il sesto posto di Giorgia Palmas…

In Italia? Risultati non pervenuti. Dunque ci pensiamo noi. Scegliete tra le star che vi proponiamo