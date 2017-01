GQ regala a Donald Trump un nuovo look “presidenziale”

Lo stile non è acqua e quello di Dondal Trump, secondo gli addetti ai lavori, fa acqua da tutte le parti. I redattori del periodico maschile di Condé Nast GQ (la versione americana) hannogiudicato “inadeguato” il look del nuovo Presidente degli Stati Uniti e così hanno deciso di trasformarlo, almeno virtualmente.

“Se Trump non può comportarsi come Presidente, potrebbe almeno vestirsi come tale” è il titolo del pezzo e del video a firma The Editors of GQ in cui il Presidente subisce un vero e proprio makeover di stile, dalla cravatta alla giaccca, dal taglio di capelli all’abbronzatura. Il risultato è un netto miglioramento, ma puramente estetico, come ricordano gli stessi redattori.

“Il suo aspetto è migliore – si legge sullo schermo alla fine del video – ma è un peccato che non possiamo cambiare: misoginia, razzismo, omofobia, il conflitto di classe, islamofobia, corruzione, bugie, tweets, ipocrisia, isolamento, ossessivo self control,….” e la lista continua a scorrere come una slot machine….