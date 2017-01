SAG Awards 2017, i beauty look

Agli Screen Actors Guild Awards il focus è sui migliori attori, televisivi e cinematografici, dell’anno. In questa 24esima edizione trionfa però anche la bellezza, più minimal rispetto ai red carpet del calibro di Golden Globe e Oscar.

A trionfare, infatti, l’incarnato naturale e i capelli sciolti, lisci o lievemente ondulati in stile Hollywood. Con un flash di colore qua e là, su occhi o labbra. Emma Stone, vincitrice grazie alla fortunatissima pellicola La La Land, ha brillato con il suo look da diva d’antan, che vede protagonista waves e uno smokey eye luminoso. A rubare la scena Nicole Kidman, splendida in un abito verde dalle connotazioni tropicali di Gucci, che ha mostrato la sua bellezza più naturale sfoggiando solo una lieve linea di eyeliner nero sugli occhi. Poi una solarissima Kate Hudson, che ha ammaliato con labbra burgindy very chic.

Loro e altre le bellezze che hanno sfilato sul red carpet dei SAG Awards 2017: come la chic futura mamma Natalie Portman, la rock Evan Rachel Wood e la sempre sensuale Amy Adams. Giusto per citarne alcuna.

Ecco, nella gallery, i best beauty look.