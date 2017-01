Buon compleanno Justin Timberlake!

Compie 36 anni il 31 gennaio ma Justin Timberlake i regali più belli sembra averli già avuti. Se sui red carpet dà esempio di #relationshipgoals formando una coppia da sogno con la moglie Jessica Biel, con cui si scambia sguardi e gesti d’affetto, nella vita professionale il regalo di compleanno è arrivato dall’Academy: la prima nomination agli Oscar per Miglior Canzone Originale per la colonna sonora di “Trolls”, “Can’t stop the feeling!”, di cui è autore ed esecutore (presta la voce al personaggio di Branch). Una notizia che, per coronare il quadro felice, gli ha dato proprio la moglie.

Padre di Silas Randall Timberlake, 2 anni, Justin Timberlake prima di uomo di famiglia e musicista candidato all’Oscar è stato un idolo delle boy band anni 90 con gli N’Sync. Se ora i ricci afro o morbidi sulle teste maschili sono tornati di tendenza, Justin è stato uno dei primi modelli degni di riferimento della cultura pop ad averli lanciati. Per feteggiare i suoi 36 anni abbiamo ripercorso l’evoluzione del suo look dagli esordi con gli N’Sync a oggi.

I ricci, fitti e biondi risalgono proprio ai tempi della boy band e “Bye Bye Bye”. Poco prima del suo debutto da solista, nel 2001, mentre era impegnato nella relazione con Britney Spears, Justin Timberlake sceglie un hairstyle rasato poe poi tornare ai ricci, questa volta nel suo naturale castano. e rasarsi di nuovo. Dal 2012 non ha più cambiato la sua attuale capigliatura: un taglio classico, sfumato sui lati, con riga laterale e onda frontale, fissata con il gel, alla Donald Draper di “Mad Men”. Sfoglia nella gallery in alto l’evoluzione del look di Justin Timberlake.