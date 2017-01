Le testimonial beauty under 25

Sono tutte Millennials, bellissime e già icone (anche) grazie ai loro cognomi. Stiamo parlando delle nuove beauty testimonial, che le griffe più hot sul mercato fanno a gara per averle. Prima il trionfo di Gigi Hadid con il profumo The Girl by Tommy Hilfiger e l’amica Kendal Jenner ambassador per Estée Lauder.

Ma quello era solo l’inizio. Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis, ha dato un twist a Chanel con il lancio del nuovo jus del profumo iconico N°5, Bella Hadid ha preso le vesti di make-up ambassador per un Dior sempre più new age, Ruby Rose è super rock per Urban Decay e il quartetto Lola Leon (figlia di Madonna), Grimes, Kenya Kinski (figlia di Nastassja) e Amandla Steinberg ci ha fatto ricredere nel Girl Power grazie al profumo Pop di Stella McCartney.

E se è vero che il 2017 ci riserverà tante sorpese, ecco che il beauty non ha perso tempo di lanciare new face davvero accattivanti.

Prima dell’anno: la quindicenne figlia della super top model Cindy Crawford, Kaia Gerber, very Eighties per Marc Jacobs Beauty.

Il nuovo acquisto: la sexy Staz Lindes, figlia del chitarrista dei Dire Straits Hal Lindes, è stata ingaggiata da Yves Saint Laurent Beauté come ambasciatrice make-up.

Ultima novità: la sedicenne Iris Law, figlia di Jude Law, è la sorpresa in casa Burberry.

Who’s next?