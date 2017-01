La prima notizia da segnalare in questo inizio di 2017 è il nuovo volto del brand make up Marc Jacobs. Parliamo di Kaia Gerber, la giovane figlia di Cindy Crawford che da mamma pare avere ereditato proprio quel fascino wasp che la fece entrare nel novero delle grandi top negli anni ’80. Kaia promette bene e lo stilista Jacobs pare essersene accorto, prendendola come testimonial della propria linea beauty, con un look decisamente eigthies, chioma frisé extra volume, trucco colorato.

Oltre a Kaia, nella lista delle 11 star da tenere d’occhio nel 2017 stilata da Harper’s Bazaar, compare Elle Fanning, che ama cambiare look passando dal gotico al fairy al punk chic. Come modella occorre puntare lo sguardo su Grace Elizabeth, che ha già sfilato per Victoria’s Secret e che vanta labbra e zigomi che non temono rivali. Non poteva mancare una modella coreana, HoYeon Jung, che si distingue per la chioma arancione elettrico, C’è poi Didi-Stone Olomidé, una giovane it-girl francese, nota per il suo approccio particolare ai capelli, che ama cambiare spesso passando da trecce a bun a raccolti particolari, tutto all’insegna della versatilità. Un’altra it-girl francese, migliore amica di Bella Hadid e pr per Dior è Fanny Bourdette-Donon.

Sempre in tema di figli d’arte, pare da tenere d’occhio sia anche la figlia dell’attrice Lisa Rinna, Delilah Belle Hamlin, dal look particolare perché ama passare da ponytail a trecce a bun e soprattutto pare essere addicte del make up metal. Tra le attrici, promette bene Laura Harrier che vedremo nel prossimo Spider Man e Yara Shahidi, star della commedia Black-ish e che ama sfoggiare trecce, ricci afro e ciuffi. C’è poi la stella di Game of Thrones, Sophie Turner che pare ami sfoggiare ogni tipo di treccia, quindi attendiamo di vedere cosa ci riserverà nel 2017. Adwoa Aboah è un’altra delle modelle hot del momento: inglese, porta capelli a spazzola e lentiggini. Originale, sicuramente!