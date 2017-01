Michelle Obama icona dei Millennials

Che sia un esemplare della nuova generazione di First Ladies lo dimostra l’acronimo quasi umoristico e dall’anima 2.0 con il quale lancia i suoi tweets, FLOTUS (First Lady Of The United States). È la sua firma sull’account di Twitter gestito dall’Office of First Lady Michelle Obama.

Sempre sorridente, positiva, propositiva, attiva e coinvolgente Michelle Obama è l’icona della nuove leve, soprattutto delle ragazze, che più volte l’hanno scelta come role-model dimostrando di saper andare oltre le apparenze e la semplice ossessione per i selfie.

Michelle le ha conquistate mettendosi al loro livello in molte occasioni, comprendendo le loro preoccupazioni e condividendo le loro passioni. Tra le tante c’è quando ha cantato con Missy Elliot in un Carpool Karaoke per sostenere la campagna Let Girls Learn “un programma che aiuta 62 milioni di ragazze a studiare per conquistare il potere sulla loro vita”.

E quando ha ballato insieme agli studenti delle scuole per promuovere un modo sano e attivo di vita che combatte l’obesità grazie al programma Let’s Move. Ma soprattutto quando ha diffuso messaggi esemplari di accoglienza, di uguaglianza, di dignità, di forza e di compassione rivolti ai più giovani.

Uno dei più celebri motti suoi è quello adottato dalla famiglia Obama: “when they go low we go high”, ovvero “quando qualcuno scende in basso, non smettete di volare alto”. Diventato poi lo slogan ufficioso della campagna di Hilary Clinton contro Donald Trump. La dimostrazione più eccellente del potere di questo mantra Lady Obama l’ha data proprio quando Trump si è vantato di aver molestato alcune donne e in un discorso appassionato la First Lady ha chiesto a tutta la categoria femminile di tutte le età di “non accettare che nel 2016 qualcuno si permetta di parlare in questo modo“.

Michelle Obama, di fronte alla “piccolezza d’animo” di un uomo del quale non ha neppure proferito il nome, ha messo in chiaro che un comportamento del genere non è tollerabile e che deve finire. Il suo discorso è stato definito il più “remarkable” in tutta la storia delle First Ladies.

Anche durante la campagna pro democratici si è rivolta ai giovani e ha chiesto loro il voto e la fiducia in un futuro che loro stessi devono e possono costruire. Perché nella visione che ha guidato gli Obama alla Casa Bianca ogni essere umano, con i suoi pensieri e la sua vita, può fare la differenza.

Il ruolo di guida che FLOTUS, la donna dalle forme reali e morbide, dalla pelle scura e dal sorriso contagioso, si è ricavato tra le nuove leve d’America, e del mondo – le sue figlie in primis- è emerso risonante nel discorso che Barack Obama ha fatto per l’ultima volta come presidente a Chicago, nella notte in Italia tra il 10 e l’11 gennaio. Una donna che può fare la differenza nel mondo, che sa assistere la sua famiglia e il suo uomo, con personalità, intelligenza, compassione e accoglienza. «Michelle, per gli ultimi venticinque anni sei stata non solo mia moglie e la madre dei miei figli, ma la mia migliore amica. Hai assunto un ruolo che non avevi chiesto e lo hai reso tuo con grazia e grinta e buon umore. Hai reso la Casa Bianca la casa di tutti. E oggi una nuova generazione si pone obiettivi ambiziosi anche perché ha te come modello. Mi hai reso orgoglioso. Hai reso orgoglioso tutto il paese.

Malia and Sasha, sotto le più strane delle circostanze, siete diventate due meravigliose giovani donne, intelligenti e bellissime, ma soprattuto gentili e riflessive e piene di passioni. Avete sopportato con facilità il peso di questi anni sotto i riflettori. Di tutto quello che ho fatto nella vita, la cosa di cui sono più orgoglioso è essere vostro padre».

Cara Michelle Obama donna, madre, moglie, compagna e First Lady ci mancherai con il tuo senso dello stile, con la tua attitudine casual senza mai tradire il protocollo, con la tua audacia nell’indossare glitter durante serate ufficiali e soprattutto con i tuoi messaggi social pieni di insegnamenti, che conserveremo nel cuore per farci ispirare. Non ultimo il ringraziamento a Barack Obama per l’incredibile viaggio insieme durato otto anni e l’ennesima dichiarazione d’amore a POTUS (President Of The United States).