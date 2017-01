La nuova (immagine di) Kim Kardashian

A inizio gennaio, dopo tre mesi di silenzio social, Kim Kardashian è tornata nel mondo digitale. Da allora, in una settimana, ha postato meno di dieci foto, e tutte radicalmente diverse da quelle a cui aveva abituato i suoi 90 milioni di follower: scatti privati, da mamma e moglie, in cui è poco nuda e poco truccata. E non colpisce di meno l’ambiente intorno: una casa in legno pressoché vuota. I selfie e belfie a cinque stelle – raccolti nel libro “Selfish” (Rizzoli) – sono solo un ricordo: la regina dei social, presenza sexy, invadente e prorompente dello scroll digitale, è diventata tutta casa, famiglia, semplicità e amore. Ha messo il “filtro povertà”, come ha ironizzato qualche folllower commentando i nuovi post su Instagram.





















Alla base del cambiamento c’è la rapina a mano armata che ha subito lo scorso ottobre durante la Fashion Week di Parigi (è stata legata e rinchiusa in bagno mentre cinque uomini armati le hanno rubato milioni di dollari di gioielli), un evento che l’ha toccata profondamente. E non è stato l’unico fatto negativo del suo 2016: a novembre infatti il marito Kanye West ha annullato il tour ed è stato ricoverato per esaurimento a causa di un’insonnia che lo stava consumando.

La sorella Khloé, in un post sul suo blog, ha spiegato che dopo tutto ciò che era successo Kim aveva avuto bisogno di ridefinire le sue priorità e, ora che era meno concentrata sulla fama e più sulla famiglia, stava molto meglio. Così nel 2017 la più grande delle sorelle Kardashian ha deciso di condividere questa nuova felicità famigliare rivoluzionando la sua immagine: ha cominciato con una foto con Kanye e i figli North, 3 anni, e Saint, 1 anno, dal titolo “family”. Poi è arrivato il video commovente che la mostra come un’amorevole mamma in pantofole (cucina anche!), seguito da una serie di scatti in cui sembra Madre Natura con i suoi bambini, con capelli lunghissimi, poco trucco e abito bianco.

Risultato? Diamanti, bondage, calze a rete, body inguinali e topless sembrano archiviati. I nuovi post raccontano una Kim molto diversa, ma sono veritieri? E quanto durerà tutto ciò? È poco credibile pensare che un simile cambiamento, fatto dalla maestra dei social network, non sia in qualche modo strategico: i lussi della sua vita sono passati in secondo piano, con un guadagno sul piano della sicurezza, le insistenti voci su un imminente divorzio sono state sedate e i commenti dei fan si sono fatti più buoni.

Insomma, lo show è ricominciato ma ha cambiato genere, diventando una commedia sull’amore semplice e genuino. Ma soprattutto Kim Kardashian non ha smentito le sue innegabili abilità digitali, regalandoci una nuova e preziosa lezione sul controllo della propria immagine.