Le coppie più belle ai Golden Globe 2017

Tante coppie sono scoppiate nel 2016, anche a Hollywood, ma tante sono rimaste affiatate più che mai. Lo ha dimostrato il primo super red carpet dell’anno; quello dei Golden Globe 2017 che ha visto protagonista l’arrivo di tante star in coppia.

I primissimi ad arrivare sono (anche) i più amati e chiacchierati del momento: Blake Lively e Ryan Reynolds, che hanno dimostrato di essere sempre più affiatati e complici. Poi i veterani, Keith Urban e una Nicole Kidman mozzafiato, la coppia esplosiva Kurt Russell e Goldie Hawn, l’ormai It-couple Chrissy Teigen e John Legend, e gli innamoratissimi Elsa Pataky e Chris Hesmworth, che hanno anche condiviso il loro arrivo su Instagram. Non sono mancati i futuri genitori: Natalie Portman, splendida in giallo, mano nella mano al suo Benjamin Millepied, e Rosalind Ross con Mel Gibson, che sarà papà per la nona volta.

Ma se ai Golden Globe esistesse il riconoscimento come Best Couple, quest’anno andrebbe a Justin Timberlake e Jessica Biel. «Mia moglie è la migliore di sempre», ha dichiarato lui sul red carpet e lei, super sexy in Elie Saab, non ha smesso nemmeno un attimo di guardarlo con gli occhi a cuore.

Eh… l’amore!