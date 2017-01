Irina e Bradley, compleanno in love

Quando li guardi la prima cosa che pensi è che certe favole esistono solo a Hollywood. Sono bellissimi, dopo un anno di amore aspettano il loro primo figlio (che sarà ancora più bello) e sono nati a un giorno di distanza. Bradley Cooper occhioni azzurri compie 41 anni il 5 gennaio, e Irina Shayk ne compie 31 il 6, niente male come befanina!

Lei da qualche giorno sfoggia al dito uno smeraldo con diamanti che, secondo gli ultimi gossip, sarebbe quello di fidanzamento ufficiale. Fin dall’inizio, la coppia ha scelto di mantenere la massima discrezione, lasciando trapelare poche foto e pochissime notizie certe. Insomma, ci è voluta la sfilata di Victoria’s Secret per sapere che Irina nascondeva uno splendido pancino di qualche mese, “sfoggiandolo” in modo più sexy che mai. Come solo lei, del resto, sa fare.

Quando dici Irina pensi a pura sensualità, desiderio, perfezione. Quando dici Bradley, oltre ad avere un sussulto ormonale, credi fermamente che sia uno degli uomini più affascianti del pianeta, bravo e spiritoso sul grande schermo, e che sta bene sia con la barba sia senza. (anche se noi lo preferiamo in versione meno wild).

Quando si era sfidanzato dalla bionda e ventenne inglese Suki Waterhouse avevamo tirato un sospiro di sollievo: “Bradley is still single” era il ritornello del buongiorno. Poi la notizia: Bradley si è fidanzato con Irina”. E via di facce deluse… Ma riflettendo bene, un uomo così può avere tutte le donne del mondo. Essere belle non basta. Ci vuole quel non so ché in più. E il fatto che Irina, oltre che magnifica, sia a questo punto anche brillante, ci fa tirare fuori un sorriso. Ragazze, lei Bradley se lo merita davvero. Non resta che fare loro tanti auguri di Buon Compleanno e tacere se prima o poi si sposeranno. With love.