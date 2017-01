Auguri January Jones, la beauty e selfie addicted più ironica del web

Conosciuta al grande pubblico per il suo ruolo di Betty Draper in “Mad Men” (poi anche come Emma Frost in “X-Men”), January Jones compie 39 anni il 5 gennaio, nel mese di cui porta il nome (che però viene da un personaggio del romanzo “Una volta non basta”). Ex modella di Abercrombie & Fitch, ha una bellezza così classica e regolare che lo stile vintage della serie tv ha saputo valorizzare al meglio, rendendo così popolare il personaggio di Betty. Mamma single (non ha mai voluto rivelare l’identità del padre di suo figlio Xander, 5 anni), ora è impegnata sul set della serie tv “Last Man on Earth”, ma non è la sua carriera sul piccolo e grande schermo a incuriosirci di più.

Se infatti a Hollywood ha la fama di avere un carattere difficile ed è odiata da molti colleghi – in particolare a commentare la sua antipatia sono stati Damon Lindelof, Zach Galifianakis e Jared S. Gilmore -, su Instagram January Jones si sta costruendo tutto una reputazione da selfie e beauty addicted più ironica del social (vedere le foto nella gallery per credere!). In tema di bellezza le sue competenze sono salde: oltre a essersi guadagnata un ruolo da testimonial beauty per il brand haircare Kérastase e condividere la sua routine di bellezza, con tanto di prodotti preferiti e recensioni, l’attrice ama giocare con il suo look beauty, cosa che l’ha resa molto abile anche a truccarsi e pettinarsi da sola.

Ma non solo: il suo rituale preferito, il bagno in vasca (nell’ultimo anno ha pubblicato decine di selfie dalla vasca ed è con un bagno che ha festeggiato l’inizio del 2017!), le ha fatto conquistare il ruolo di “bath critic” per Violet Grey, il web magazine sul beauty di lusso. A corredo dei suoi post beauty ci sono ovviamente altrettanti selfie, mai banali e sempre divertenti: dall’umorismo sulle sue foto da pubblicità ai meme con le foto dei personaggi che interpreta, dalle battute sulle pose sexy alla spudoratezza degli scatti senza trucco, con la maschera o con il viso bagnato dal detergente, January Jones ha dimostrato nell’ultimo anno di saper essere così auto-ironica da guadagnarsi lo scettro di reginetta di bellezza più divertente di Instagram.

Se fosse un tentativo di riscattarsi dalla fama che ha a Hollywood per noi è pienamente riuscito!