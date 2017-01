Un Capodanno da star

Bella Hadid ha postato parecchie foto in compagnia della amiche di sempre, le Jenner Sisters, Hailey Baldwin e di sua sorella Gigi, ovvio durante una serata all’insegna dell’amicizia e ad alto tasso di divertimento. Con amici e su una spiaggia tropicale Alessandra Ambrosio, che ha documentato il tutto fino all’aba, dando il benvenuto al 2017 con molta allgeria, come è nello stile della modella brasiliana.

Elegantissima Izabel Goulart, con un abito lungo a sirena color argento, country Lily Aldridge e rock formato family Gwen Stefani, che bacia suo figlio. Formato famiglia anche per Martina Colombari, bellissima in abito bianco e altrettanto splendida Olivia Palermo, con consorte, che ha postato una foto divertente con… pecetta. Foto di famiglia per Elisabetta Canalis, mentre Belén Rodriguez posta un momento di tenerezza con suo padre e Karolina Kurkova con sua madre. January Jones sceglie invece di farsi ritrarre in una vasca da bagno. Sarà rimasta lì tutta notte?

Infine, la posh Victoria Beckham si fa riprendere il tutto il suo splendore per augurare a tutti noi un felice 2017.