JLo, Drake e Rihanna: a love affair

Fedez-Ferragni, JLo-Drake, JLo-Rihanna. Questo scorcio di fine anno vede protagonista l’amore, che esplode all’improvviso o che si perpetua consumandosi sui social network apparendo più vero del vero. Se la “social soap” tutta italiana del rapper e della socialite ha tenuto banco fino ad ora, da qualche giorno pare essere “contrastata” da un’altra love story che, come la precedente, lascia qualche dubbio e dà il via a una serie di illazioni. Una sorta di telenovela che ha per protagonisti star di livello internazionale e che, a differenza della precedente tutta bacetti e cuoricini, vede volare anche strali, fulmini e saette perché si tinge di gelosia.

Insomma, gli americani lo fanno meglio! Soprattutto se i coinvolti si chiamano Jennifer Lopez, il rapper (pare siano la categoria sociale e lavorativa più cool del momento: ragazze, dimenticate i calciatori e puntate sul rapper) Drake e il terzo “incomodo”, Rihanna. La storia è questa: qualche giorno fa JLo ha pubblicato sul suo profilo instagram (@jlo) una foto sua e di Drake in loving, abbracciati e impegnati in tenerezze. La ex fiamma di lui, Rihanna, pare non aver preso bene la cosa e, proprio come un’adolescente infuriata, abbia “defollowizzato” la Lopez dai suoi contatti Instagram. Ora, non sappiamo se per non assistere alle dolci coccole tra i due, risparmiandosi ulteriori sofferenze o se per “sfregio”. Tra l’altro il rapper canadese proprio qualche settimana fa aveva baciato la sua ex sul palco degli Mtv Awards. Ma si sa, la donna è mobile e i rapper, a quanto pare, di più

C’è però anche chi mormora che quella tra JLo e Drake non sia un autentico love affair ma solo un modo per tenere desta l’attenzione su loro due. In attesa di scoprire se è vero amore o solo marketing… stay tuned!