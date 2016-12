Sienna Miller, 35 anni e una svolta nel segno dello stile

Trentacinque anni e una carriera lanciata verso obiettivi rinnovati, tra cui la battaglia antisessista condotta attraverso i film e una nuova casa a Manhattan condivisa con l’ex compagno e la loro figlia. Sienna Miller è una donna estremamente “avanti”. Non si è fermata nemmeno di fronte alle possibili difficoltà che una scalata a Hollywood avrebbe potuto comportare e, nel giro di pochissimo tempo lei, nata a New York ma inglese d’adozione, si è trasferita vicino agli Studios e si è guadagnata un ruolo di tutto rispetto in Live by Night, il nuovo film diretto da Ben Affleck, dove interpreta la pupa del gangster.

Qualcuno la ricorderà ancora ai tempi della relazione con Jude Law, quando più che un’attrice Sienna era una soprattutto una fidanzata molto invidiata, nonché una it-girl e modella da tenere d’occhio per captare spunti sempre più cool.

Da allora molto è cambiato nella vita della bella e talentuosa figlia della direttrice di una scuola di arte drammatica (Il Lee Strasberg Institute di NYC) e di un bancario. Oggi ha una ventina di film all’attivo (il debutto avvenne nel 2001 in un film di Carlo Vanzina), una figlia di 4 anni, Marlowe, nata dalla relazione con l’attore Tom Sturridge e soprattutto un carnet di impegni per il 2017, tra cinema e teatro, già totalmente completo.

Nel tempo, Sienna non ha mai perso la sua glam attitude e anche adesso, nel panorama hollywoodiano, resta un'icona capace di dettare stile e stili.