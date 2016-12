I 10 look più belli del 2016

Quali sono stati gli styling più belli di questo 2016, che ricorderemo e copieremo ancora per un po’ di tempo? L’impresa non è stata facile, ma abbiamo stilato la top 10 dei look più glamorous ammirati nel corso dell’anno. Red carpet, eventi e party sono le occasioni in cui le celebrities mostrano la loro bellezza al meglio.

Ecco i make-up e le acconciature di capelli da copiare per il Capodanno che si avvicina. Come il rosso fuoco scelto da Georgia May Jagger per la premiere di Suicide Squad o lo smokey eye color piume di pavone sfoggiato da Alessandra Ambrosio. O ancora il total-look boyish di Charlize Theron al Festival di Cannes o l’intreccio principesco di Olivia Wilde nella notte degli Oscar.

Il cambiamento più riuscito, i boccoli più rètro, le labbra più hot o la manicure che ha fatto impazzire Instagram? Fatevi ispirare, nella gallery.