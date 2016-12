La seconda vita di Vanessa Paradis

C’è chi la considerava una coppia d’oro dello star system e invece Vanessa Paradis e Johnny Depp si sono detti addio, quattro anni fa, dopo una relazione durata quattordici anni e dalla quale sono nati due figli: Lily Rose di 17 anni e Jake Christopher di 14.

Adesso, alla vigilia del suo 44esimo compleanno, il 22 dicembre, dopo una breve parentesi con il musicista Benjamin Biolay, l’attrice e cantante – storica testimonial della maison Chanel – sembra avere davvero ritrovato l’amore.

Lui è Samuel Benche­trit, il regista 43enne che l’ha diretta sul set di Chien, dove è scoppiata la scintilla. Benche­trit è un volto già noto del jet set francese, in quanto ex marito dell’attrice Marie Trintignant, dalla quale ha avuto un figlio, Jules. In seguito, per un breve periodo, è stato anche compagno dell’attrice Anna Mougla­­lis, da cui ha avuto una figlia, Saul.

La nuova relazione con Vanessa, però, sembra aver già tutti i presupposti per essere definita “una cosa seria”. Nei giorni scorsi la coppia è stata vista a cena in un celebre ristorante parigino insieme ai genitori di lei. Benche­trit avrebbe peraltro omaggiato la mamma della sua nuova compagna con un raffinato bouquet di fiori! Non solo: il regista ha di recente conosciuto la primogenita Lily Rose Depp, che dalla separazione dei genitori vive tra Parigi e Los Angeles, mentre lui stesso avrebbe invece presentato Vanessa alle sue amicizie più strette.

Insomma: la coppia del momento, ritratta in momenti di spensierata quotidianità, domina sulle copertine delle riviste francesi di intrattenimento. Che sia davvero il debutto di una nuova, bella storia d’amore?