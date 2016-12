Katie Holmes e le sue acconciature

Si può uscire da un divorzio più belle e sicure di sé? Chiedetelo a Katie Homes e se vi risponderà di no, non credetele! Perché è quello che è accaduto alla signora Cruise quando è diventata ex di uno degli uomini considerato tra i più belli e appetibili del pianeta che, ammettiamolo, quando la teneva sotto la sua ala protettrice, sembrava aver creato un’ameba, meglio ancora una cozza. Perché i due, a guardare le foto di allora, parevano come attaccati, cioè Katie appariva costantemente abbarbicata alla spalla di Tom. Che considerata la notevole differenza di statura, non deve essere stato un periodo nemmeno dei più facili anche da questo punto di vista per la poverina.

Comunque sia, dopo il divorzio, la crisalide è uscita dal bozzolo trasformandosi in una bella farfalla, che oggi, a quasi 40 anni, 38 per la precisione, appare sempre più in forma e bellissima. Pare addirittura si sia scelta un uomo che se Cruise è considerato tra i più belli… che dovremmo dire di Jaime Fox? Tasso di seduzione: alle stelle! Brava, Katie! Così ci piaci. Post-divorzio e oggi più che mai up to date, capace di sfoggiare nuovi look a ogni uscita, statuaria e bellissima. E con acconciature sempre nuove. Katie Holmes, infatti, ama cambiare spesso pettinatura e le ha provate tutte: tagli medi, corti e lunghi, bob e mullet, dritti e scalati, mossi e lisci, raccolti e sciolti. Solo il colore non è mai cambiato, a parte qualche diversa tonalità di castano. Così versatile che ha pensato bene, anni fa, di comprarsi un’azienda di hair care, una delle più luxury, Alterna, che ha ceduto poco tempo fa ma della quale è rimasta volto. E come poteva essere altrimenti?

Ora, alla soglia dei 38 anni, ci aspettiamo ancora grandi cose da Katie. Magari le nozze con Jamie Fox e… che diventi, un giorno, più famosa di sua figlia Suri…. Happy birthday, dolce Katie