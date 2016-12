Auguri, diva Christina

Quando si parla di “effetto yo-yo” il pensiero non può che correre a Christina Aguilera, la cantante che negli ultimi 10 anni circa è passata dall’essere magrissima e in carne a fasi alterne e quella che più di tutte si diverte a fare la diva, nella accezione più vintage e hollywoodiana del termine. La cosa interessante è che pare non preoccuparsi troppo della bilancia, tanto che qualche anno fa, disse di sentirsi bene con se stessa e con i suoi chili di troppo. In effetti, burrosa e morbida o secca, il suo sex appeal non subisce danno. È innato in lei, che tenta da sempre di diventare la Marilyn dei giorni nostri e, ammettiamolo, un minimo ci riesce. Non fosse altro che per il platino dei capelli, diventato ormai sua signature style, insieme al trucco che non conosce la parola “nude”. Solo nel 2004, per qualche mese, ha cambiato colore di capelli passando a un castano scuro che in tutta sincerità poco le donava. Era il periodo in cui non conosceva rivali in ambito canoro. O meglio, una rivale l’aveva, l’ha sempre avuta, quella Britney Spears che in quanto a trash look faremmo fatica ad assegnare la medaglia d’oro a una delle due, ma che sul piano estensione vocale, non è certo allo stesso livello della Aguilera. Il 2004 fu anche l’anno in cui Madonna se le portò sul palco entrambe e a turno le baciò.

Comunque, a parte questo episodio, la carriera di Christina è sempre stata in salita, sostenuta, dicevamo, da una voce possente e un indubbio carisma. Per certi versi ci ricorda Mariah Carey, look ai limiti del trash e voce spettacolare. E fisico a fisarmonica. Che dire? La Aguilera vanta anche un film, Burlesque e uno dei video più di successo della storia, quel Candy Man in cui si muove nei panni di una perfetta pin up anni ’50. Adesso, a 36 anni e con due figli, siamo curiosi di vedere come evolverà il suo look e se un giorno smetterà di fare la diva tutta boccoli e rossetto rosso. Noi temiamo di no.