Che tipo di coppia siete?

Che coppia è la vostra? Di quelli che si sono incontrati a scuola e mai più lasciati o invece che si prendono e lasciano in continuazione? O ancora la coppia color “pastello”, sempre in ordine e perfettini? Perché ci sono molti modi per amarsi, ma per stare insieme occorre sempre un minimo di complicità. Che può partire anche da un profumo, ad esempio Lady Million Privé e 1 Million Privé di Paco Rabanne, le fragranze maschile e femminile con sentori di tabacco per narghilè, mirra e assoluta di fava tonka per lui, eliotropio, vaniglia e lampone per lei.

E se un profumo non bastasse? Paco Rabanne può rendervi ancora più complici con un’auto, tutta speciale. Immaginatene infatti una tutta d’oro, per la precisione una Fiat 500, personalizzata da Paco Rabanne e da Garage Italia Customs. Immaginate adesso che quest’auto possa diventare vostra… semplicemente recandovi in profumeria. Dal 1 al 31 dicembre 2016, infatti, acquistando una fragranza delle linee 1 Million o Lady Million, ci si può registratare sul sito www.millioncaveau.it e aspettare l’estrazione del 31 gennaio.