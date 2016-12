“Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo”, scriveva Isabel Allende. Un ricordo che può vestirsi di mille forme, prendere strade diverse e ritoronare sempre al punto di partenza. Un ricordo che non muore mai perché ci sono segni grandi e piccoli a ricordarcelo. O perché si è scelto volontariamente un simbolo per ricordare. Persone, luoghi, oggetti, momenti particolari ed emozioni. Esiste, infatti, il ricordo di un’emozione? La si può custodire dentro per riviverla in qualunque istante della vita?

È ormai proverbiale il potere che hanno ad esempio la musica, il gusto e l’olfatto nel rievocare sensazioni ed emozioni… Proust insegna… Ma anche certi oggetti, che decidiamo di possedere, magari non separandocene mai, ma che insieme rimangono incastonati nella nostra anima. Un gioiello, ad esempio. Un anello o un ciondolo… sempre con noi, sulle nostre mani o sul cuore, a raccontare noi e la nostra storia. Questo è il messaggio che Comete Gioielli ha voluto esprimere con la collezione “Emozioni”: passioni e momenti speciali diventano testimonianze di stile per raccontare tante piccole storie in forma di preziosi gioielli, dedicati a chi si veste di sogni. In fondo, non diceva forse Shakespeare che “Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni”?

Ma se i sogni spesso si dimenticano, un gioiello resta sempre… basta indossarlo, guardarlo e il sogno si rinnova, ogni volta sempre nuovo eppure sempre uguale. Tu, ad esempio, che tipo di sognatrice sei? Decisa e concreta o più romantica e fantasiosa? Passionale e sensuale, che vive di emozioni forti o più leggera, raffinata, di quelle che attraversano la vita in punta di piedi?









A ciascuna Comete Gioielli ha dedicato un tesoro in grado di esprimere la propria anima, con la collezione Emozioni ispirata ai fiori, con corolle di diamanti che creano composizioni raffinate e leggere in oro bianco e diamanti che si rincorrono dando forma ad anelli floreali tutti diversi. Più un girocollo a croce, una composizione raffinata in un equilibrio tra classicismo e design contemporaneo che sorprende come un giardino in fiore. Qual è il tuo?