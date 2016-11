Victoria’s Secret, gli “angeli” dal 1997 a oggi

Quando si dice “Victoria’S Secret” ci sono delle immagini iconiche che saltano subito alla mente: la bellezza degli “angeli”, i loro corpi snelli e slanciati, le chiome ondulate e leggere, il colorito bronze. Uno stile che, in gergo, viene definito “bombshell”, somma di tutti gli elementi sopra citati. Uno stile ben codificato che Dick Page, make up artist ufficiale dello show per alcune stagioni, ha definito in questi termini: «È praticamente un’evoluzione dello stesso. Questo show ha una sua identità, che non è una tendenza, ma una costante», che vede impegnati ben 30 visagisti, 10 dei quali si occupano del colorito del corpo, altra cifra di stile. Una variazione sul tema, dunque, che dura da ormai 21 anni, senza notevoli varianti rispetto al ’97 quando reginette della passerella erano Naomi Campbell e Tyra Banks o, negli anni successivi, Gisele Bundchen, Karolina Kurkova e Heidi Klum.

MAKE UP EVOLUTION

Onde, dunque e carnagione bronze sono la beauty signature delle modelle. Perché se è vero che queste hanno fisicità diverse, il look è abbastanza uniforme per tutte, a iniziare dal trucco che vede protagonista un incarnato perfetto e uno sguardo sensuale, felino. I colori? Una base bronze esaltata da blush rosato, come il rossetto. La bocca spesso è nude. Per gli occhi texture metal per ottenere un effetto shimmer che richiama la lucentezza della lingerie. Ma è sempre stato così? Negli anni ’90 dominavano ombretti metal, eyeliner, sopracciglia sottili e soprattutto il rossetto marrone, che furoreggiava in quegli anni. Anche il colorito era meno abbronzato e più naturale. L’effetto sunkissed ha iniziato a dominare dal 2003 circa, mentre dal 2006 ecco l’effetto dewy e il rosa per guance e labbra, un mood dunque più naturale ma decisamente femminile. Da questo momento, dunque, la pelle del viso acquista sempre più importanza, radiosa e luminosa, grazie anche all’utilizzo di highlighter nei punti chiave come la zona T e gli angoli interni degli occhi. La vera signature del Victoria’s look, ovvero il colorito bronze, si impone definitivamente a partire dal 2008 circa, quando gli zigomi vengono scolpiti più del solito. Il 2013 è l’anno di Cara Delevingne, dunque a dominare è lo smokey eyes e le sopracciglia folte e naturali.

HAIR EVOLUTION

I capelli rappresentano però il vero elemento iconico del look, tanto che uno degli hair trend di questa stagione sono proprio le onde alla Victoria’s Secret. Cosa hanno di così speciale? Devono essere morbide, lisce e fluenti, devono muoversi a ogni falcata, vivere di vita propria. Lo scorso anno, l’hair stylist dello show, Akki Shirakawa aveva spiegato: «Con la forma triangolare dell’acconciatura, con più volume e movimento sulle punte, ho voluto assecondare ed enfatizzare le forme del corpo delle modelle». E per realizzarle aveva utilizzato delle extensions per dare più volume e un ferro arricciacapelli sulle punte, lasciando le radici morbide, prive di volume. Ma non è sempre stato così, poiché all’inizio dominavano i tagli scalati (erano gli anni in cui si impose lo stile “alla Rachel” di Friends, ovvero il taglio scalato ormai iconico di Jennifer Aniston) e una maggiore naturalezza, capelli iper-lisci, frange piene e beachwaves come quelle di Naomi Campbell. Anche Gisele Bundchen nel 2001 ha dovuto rinunciare alle sue beachwaves, la sua firma di stile per un liscio perfetto. Dal 2003 invece, si è imposto l’hair style che poi ha dominato fino al 2015, ovvero chiome ondulate ottenute con extension e ferro arricciacapelli, per tutte. Un look semplice solo all’apparenza ma che necessitava di parecchie ore di preparazione. Lo scorso anno si è avuto un primo accenno di “libertà” quando la modella Maria Borges ha chiesto e ottenuto il permesso di poter sfilare con la sua corta chioma afro.

E il 2016? Cosa ci riserverà lo show di quest’anno? Alcune anticipazioni rivelano che per la prima volta verrà rispettato lo stile di ciascuna modella e a vincere, in ambito acconciature, sarà l’individualità. Un trend del quale avevamo avuto un primo assaggio dalle passerelle fashion PE 2017 che l’hair stylist di questa edizione Sarah Potempa ha voluto cavalcare, lasciando il più naturale possibile le chiome delle 51 modelle. «Vogliamo rispettare lunghezze e movimenti naturali, lasciando corti i tagli se lo sono, così come i medi, bob e lob. Non useremo parrucche o extension». Questo non significa abbandonare l’arricciacapelli o le onde, ci tiene a precisare l’hair stylist, solo che queste subiranno delle leggere variazioni. Potempa prevede infatti, di utilizzare tre ferri The Beach Waver di diverse dimensioni e con la punta arrotondata, per valorizzare al meglio le loro texture naturali.

Dunque far risaltare la bellezza di ognuna è la mission di questa edizione? Ce la farà Sarah Potempa a far tornare lo spirito più libero e identitario che dominava lo show ai suoi esordi? Tra qualche ora lo scopriremo.

