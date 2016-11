Rita Ora, mille di questi look

Prendete un po’ di Rihanna, qualcosa in più di Lady Gaga, molto di Gwen Stefani e otterrete… Rita Ora. La cantante londinese ma di origine kosovara, più famosa per il presenzialismo e per il suo aspetto fisico che per la sua produzione musicale. Sfido chiunque a citare il titolo di una delle sue canzoni! In compenso, è tra le più eclettiche in fatto di look, sempre alla ricerca dell’ultimo trend in fatto di abbigliamento, ma soprattutto di hair and make up. Se infatti volete uno spunto su trucco e capelli, copiate la Ora!

Che, oltretutto, sembra conosciamo da moltissimi anni, quando in realtà è sulla scena musicale da non più di cinque. Testimonial del brand Rimmel, per il quale ha firmato una linea di smalti, ha prestato il volto a molti altri brand, non solo beauty. Non poco per una ventiseienne che vorrebbe molto somigliare a Gwen Stefani, che in effetti imita e in alcune foto appare identica, con chioma platino e labbra rosso ciliegia.

Qui, alcuni dei suoi look, con molti spunti da copiare