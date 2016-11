Miley Cyrus sarà mai una “brava ragazza”?

Suo padre Billy Ray è stato il primo cultore del mullet, lei la diva teenager di Hanna Montana. Poi, non si sa bene cosa sia successo, Miley Cyrus inizia a non avere più peli sulla lingua e sempre meno veli addosso. Oltre a diventare la reginetta indiscussa del twerking.

Insomma, la popstar, non ha smesso e non smette mai di stupire. Qualche esempio? Lei è stata la prima star a sostenere su Instagram il messaggio virale #freeyourpits tingendosi i peli delle ascelle di colore rosa fluo, o ancora in versione “come mamma l’ha fatta” sulla copertina di Paper con la sua maialina Bubba Sue per lanciare un messaggio a favore di Happy Hippie Foundation, l’organizzazione no profit in aiuto ai senzatetto e ai figli delle coppie Lgbt. Tutte bravate a fin di bene, che la Cyrus affronta con un pizzico di ironia, senza vergognarsi di apparire provocatoria.

E se tutti, fan e non, credevano che la ragazza “si fosse data una calmata” ritronando insieme al compagno storico, l’attore Liam Hemsworh, e mostrandosi sui red carpet e alle feste decisamente più vestita del solito, ecco che il gossip arriva con un nuovo pettegolezzo: l’anello di fidanzamento.

La cantante ha infatti raccontato a Ellen DeGeneres di non amare molto quel tipo di gioiello, perché abituata a portare dei generi più “funny” come orsetti gommosi e caramelle di zucchero. Risultato: a volte lo sostituisce con un anello a forma di unicorno. E alla domanda di Liam «C’è qualcosa che non va?» lei risponde: «No, non è esattamente il mio stile. Lo porto perché mi ami».

Detto questo, aspetteremo i prossimi sviluppi della coppia Liley. Per ingannare l’attesa ecco i momenti più divertenti e provocanti di Miley, che oggi spegne 24 candeline. Da scoprire nella gallery in alto, in attesa dei fiori d’arancio.