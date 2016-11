La ragazza del treno, la bellezza delle donne

Qual è il segreto del successo di un libro? Inspiegabile, per certi versi. Può essere la trama in sé, la costruzione dei personaggi, l’empatia che suscitano o, al contrario, l’antipatia. Forse tutti questi elementi messi insieme hanno prodotto il best seller “La ragazza del treno”. Una sorta di psico-thriller a tinte gialle e noir che ha catturato milioni di lettori in tutto il mondo e che adesso è anche un film, omonimo e con una protagonista d’eccezione, Emily Blunt. Qui comincia la discrepanza tra libro e film, che come spesso accade delude un po’ le aspettative di chi ha prima letto il romanzo. E siamo al solito dilemma: leggere prima e poi andare al cinema, o al contrario? Comunque, tornando alla discrepanza, Emily Blunt, l’attrice protagonista che incarna il personaggio principale, quella Rachel così bruttina e insulsa, trascurata e alcolizzata del libro, perfino respingente a tratti, diventa nel film un personaggio con il quale solidarizzare, bellissima nella sua disperazione, elegante anche nelle scene più patetiche.

Bellissima è la parola chiave, ovviamente, come sempre, per noi. Dove sta la bellezza e la forza di questo racconto, in parole e in immagini? Nei caratteri femminili che descrive, anche in quelli complementari, la vittima Meghan e la rivale in amore, Anne. Sfaccettature diverse di un’unica donna, tanto che il regista del film si premura di metaforizzare sul finale presentandole come tre caratteri differenti di un unico percorso di sofferenza femminile. Diversamente, invece, la bellezza del libro sta proprio nella differenza tra queste donne, legate da un fil rouge che è la forza dell’amore, che le fa agire su strade differenti, “l’amore che muove il sole e l’alte stelle”, come scriveva Dante. Ma soprattutto, quello che fa esclamare wow! a fine lettura è il prendere coscienza di quanta forza ci sia in ciascuna donna per affrontare qualunque avversità. Anche l’ubriachezza molesta, la fine di un amore, la maternità negata e la perdita del lavoro.

Un messaggio di bellezza, di bellezza nell’accezione “save the world”, soprattutto in prossimità della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne che si svolgerà il prossimo 25 novembre. Un invito a non lasciarsi andare, a non lasciarsi sopraffare dalla vita e dall’amore e ad avere cura e amor proprio per se stesse. Retorica? Fose. Ma se la bellezza di un libro e la pur non eccelsa qualità di un film invitano a riflettere, benvenuta retorica!

Un’ultima riflessione sull’attrice, Emily Blunt. Unico motivo per vedere questo film forse, sempre più brava da quando interpretò l’isterica e paranoica segretaria del “diavolo” Miranda Priestley ne Il Diavolo Veste Prada e magistrale come ragazza del treno, per le mille sfumature di pensiero e di carattere che il suo viso riesce a esprimere e che ci fanno amare un po’ questa donna bruttina, autentica looser.