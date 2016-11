Ivanka Trump: 8 cose da sapere

È la first daughter più first che si sia mai vista nei dintorni della Casa Bianca. Ivanka Trump si è data molto da fare per la campagna elettorale del padre Donald, ma sempre con discrezione, dietro le quinte quando necessario e in prima fila quando il momento lo richiedeva. Presenza molto più “viva” rispetto alla first lady ufficiale, Melania, un po’ troppo statuaria, tanto che molti scommettono che il ruolo di first daughter le andrà un po’ stretto e che in realtà la vera reginetta della White House sarà lei, Ivanka. 35 anni e secondogenita di Donald Trump e di Ivana, la prima moglie del magnate, una modella ceca dalla quale certamente Ivanka ha ereditato il fisico statuario e la bellezza. Ma non certo l’indole. Così instabili le vite private dei genitori e così solida la sua, sposata dal 2009 con Jared Kushner, per il quale si è convertita all’ebraismo e madre di tre bimbi che spesso mostra con orgoglio sul profilo Instagram (@IvankaTrump).

Laureata con successo in economia, è anche imprenditrice e in passato è stata modella, cover girl per riviste prestigiose come Elle, Seventeen e Forbes. Che altro aggiungere? Che ha creato un brand #WomenWhoWork (Donne che lavorano) che si occupa di moda, cultura e lifestyle con il quale vuole promuovere il concetto di donna che lavora e multitasking. Insomma, che sia proprio la figlia di Donald Trump a ridefinire e a dare valore al ruolo della donna nella società, in particolare quella americana? Vedremo….

Nel frattempo, ecco Ivanka in 7 punti:

– È figlia secondogenita di Donald Trump e Ivana, ex modella ceca, nota in Italia per la sua love story con il latin lover italiano Rossano Rubicondi.

– Ha due fratelli, Eric e Donald Jr, una sorrellastra, Tiffany (figlia della seconda signora Trump, Marla Maples) e un fratellastro, quel Barron che ha intenerito tutto il mondo durante il discorso di Trump padre dopo la vittoria, figlio di Melania.

– Ha tre figli, Arabella, Joseph e Theodore

– È sposata con Jared Kushner, editore del The New York Observer e per il quale si è convertita alla religione ebraica

– È laureate in Economia alla Wharton School of Business della University of Pennsylvania, laureandosi nel 2004, ovviamente cum laude.

– Ha fondato #WomenWhoWork (Donne che lavorano) che si occupa di moda, cultura e lifestyle con il quale vuole promuovere il concetto di donna che lavora e multitasking

– Malgrado il padre, è paladina dei diritti delle donne

– È stata anche modella e cover girl per riviste prestigiose come Forbes, Golf Magazine, Avenue Magazine, Elle Mexico, Stuff, Harper’s Bazaar, Page Six e Philadelphia Style.