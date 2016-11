Michelle Obama, una First Lady con la stoffa da Presidente

Accanto a Barack Obama è stata la consorte degli “affetti speciali”. Una madre attenta, una donna sensibile e di carattere, una figura governativa particolarmente vicina alle politiche giovanili. Un’esploratrice acuta del ruolo dei social media, una sostenitrice coraggiosa dell’importanza di ridisegnare un nuovo, più sano e consapevole ruolo con l’ambiente e la società in cui viviamo.

Da gennaio 2017 Michelle Obama lascerà la Casa Bianca, e il suo passaggio di testimone sarà a Melania Trump, consorte del neoeletto Presidente Donald Trump.

Eppure è la First Lady che tutti ricorderemo per la serietà, l’accento sui valori, la lucidità nell’affrontare con impegno e responsabilità quel ruolo che le è stato calato dall’alto.

“Non posso dire che genere di first lady sarò fino a quando non mi ritroverò in quel ruolo”, aveva detto subito dopo l’elezione del marito. Fu lui, piuttosto, a definirlo: “Michelle non ha mai chiesto di essere una First Lady. Come molte consorti di uomini politici, il ruolo le è stato attribuito. Ma io ho sempre saputo che sarebbe stata strepitosa e che avrebbe “impresso il suo marchio” sul lavoro compiuto. Perché lei è esattamente come appare: quella donna brillante, divertente e generosa che, per qualche ragione, ha accettato di sposarmi! Penso che la gente si senta attratta perché in lei vede una madre attenta e una buona amica, ma al tempo stesso anche una donna che non ha paura di concedersi di tanto in tanto un po’ di divertimento”.

Entrata alla Casa Bianca, Michelle ha sin da subito mostrato le sue intenzioni “progressiste”. Con progetti di supporto per le famiglie dei militari e per l’alimentazione sana e poi piani ancora più ambiziosi, come le due iniziative lanciate sul fronte dell’educazione: Reach Higher, volto a favorire l’aumento del livello di istruzione degli studenti americani, e Let Girls Learn, per promuovere la crescita educativa e l’istruzione delle ragazze di tutto il mondo.

Ha visitato le scuole del Paese, esplorato con acume l’uso che le nuove generazioni fanno dei social media, è apparsa in show televisivi come NCIS e Parks and Recreation, mostrandosi grande comunicatrice del suo tempo, al punto da dar vita a conversazioni di livello nazionale semplicemente attraverso i suoi discorsi.

“I ragazzi ci osservano”, ha più volte sottolineato, rimarcando il senso di responsabilità che ha sempre contraddistinto la coppia presidenziale in questi anni otto anni alla Casa Bianca. “Lo sperimento tutti i giorni. Stanno attenti a ogni singola parola che pronuncio, a come mi vesto e a quello che dico. Scrivono articoli e pagine su di noi”.

La parte più impegnativa dell’essere First Lady, a suo dire, è quella emotiva. “Si tratta di essere in sintonia. Tutto il tempo”, ha spiegato. “In sintonia con tuo marito, ovunque si trovi, in qualunque modo si senta e in sintonia con la tua famiglia”. La stessa cosa vale anche per il lavoro che svolge. “Devo sentirmi in sintonia con le persone con cui mi trovo. Per questo cerco sempre di essere “presente” e non do mai per scontate le mie interazioni con gli altri. Cerco veramente di “leggere la folla”. Se questo ruolo da First Lady mi ha in qualche modo cambiata, posso dire che è stato proprio nel migliorare la mia abilità in questo senso. Ho guadagnato una maggiore sensibilità nel capire cosa vuole la gente, in ogni momento”.

Laureata in Legge ad Harvard, Michelle è stata descritta come una donna coraggiosa, ma al tempo stesso cauta. Due aspetti che non necessariamente esprimono una personalità controversa. “La parola che meglio mi si addice è probabilmente strategica”, ha commentato. “Se resto in sospeso su qualcosa che mi è stato chiesto di fare, non è per cautela, ma poiché voglio domandarmi: Perché lo stiamo facendo? È davvero un uso significativo del mio tempo?”.

Hillary Clinton non ce l’ha fatta a diventare la prima donna Presidente della storia degli Stati Uniti. Forse non era la candidata giusta a rappresentare tutti gli americani in veste di donna, forse i tempi non erano del tutto maturi per una “rivoluzione culturale” di tale portata.

Ma cosa accadrebbe se, nel 2020, fosse proprio la responsabile, lungimirante, acuta, concreta, carismatica, amatissima Michelle a porre il suo volto come candidata democratica alla Presidenza degli Stati Uniti?