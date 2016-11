Tanti auguri Anne Hathaway

Il 12 novembre Anne Hathaway compie 33 anni. Poliedrica nello stile, dal sorriso contagioso e una carriera più che brillante. Da “Pretty Princess”, film che ha segnato il suo debutto cinematografico, all’indimenticabile Andy de “Il Diavolo veste Prada”, a Fantine in “Les Misèrable” che le è valso l’Oscar come attrice non protagonista. Alla faccia di chi la trova troppo perfetta e stucchevole (basta scrivere su Google “Anne Hathaway annoying” per vedere tutti i risultati che escono dalla ricerca).

Poi l’abbiamo vista nei panni della Regina Bianca di Tim Barton e in quelli di business woman a fianco dello “stagista inaspettato” Robert De Niro, mentre oggi è impegnata sul set di “Ocean’s Eight”.

Lo scorso aprile Anne è diventata mamma del suo primo figlio, Jonathan Rosebanks, avuto dal marito Adam Shulman.

E se il suo taglio corto è diventato un’icona, indimenticabile il look che sfoggiò per la notte degli Oscar 2013 con un abito rosa antico firmato Prada, noi la vogliamo festeggiare con alcune delle sue frasi da film più belle.

«L’amore è l’unica cosa che trascende il tempo e lo spazio». (Interstellar)



«Gabbana con una o due b?». (Il Diavolo veste Prada)

«Mi domando come dovrebbero reagire gli uomini, sembra che cerchino ancora di capirlo». (Lo stagista inaspettato)

«Qualsiasi cosa accada domani, viviamo oggi». (One Day)

«La scelta è solo tua, non si vive per accontentare gli altri». (Alice in Wonderland)