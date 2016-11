Le celebrities di origine italiana. Anche quelle che non diresti…

Sfoglia gallery{{imageCount}} immagini / -



















































































Lady Gaga e Madonna sono le più note e quelle che si mostrano più orgogliose. Ci sono poi quelle il cui cognome non mente e altre che invece… non lo diresti mai, eppure… Parliamo dell’”italianità”, ovvero le origini italiane di molte star, soprattutto americane ma anche brasiliane, vedi le super modelle Alessandra Ambrosio e Isabeli Fontana. Di alcune, dicevamo, il cognome tradisce le origini, vedi Gwen Stefani, Olivia Palermo, Demi Lovato, Ariana Grande, Ellen Pompeo e Caterina Scorsone, entrambe star di Grey’s Anatomy e le bellissime Mira Sorvino e Sofia Coppola. Altre invece, dal cognome straniero e dunque di difficile identificazione: Alicia Keys, per esempio, la cui madre si chiama Teresa Augello (eh, beh!) o Bella Thorne, Kate Hudson (ebbene si!), Susan Sarandon. Anche loro, a dispetto appunto del cognome, hanno gocce di sangue italiano nelle vene.

Ci sono poi quelle, come Rachel Bilson che, chissà poi perché, non amano dirlo ma italiane lo sono, come Rache Bilson, l’ex attrice di Melrose Place e di The Hart of Dixie, figlia di un americano e di un’italiana, Janice Stango (con un cognome così… dai, Rachel..). Perfino Selena Gomez e Lindsay Lohan sono un po’ italiane, entrambe per parte di madre. Quella della Lohan si chiama Donata Melina Nicolette Sullivan, mentre la mamma della Gomez, texana di origine e di padre messicano, si chiama Mandy Dawn Cornett, ha origini anche italiane, è stata adottata e Selena è stata molto carina quando ha detto che il motivo per cui sua madre è così bella è proprio l’origine italiana. C’è poi Lea Michele, la cui madre è anch’essa di origini italiane.

Orgoglio smisurato mostrato invece da Madonna, alias Veronica Louise Ciccone, che è sempre andata fiera delle sue origini abruzzesi da parte di padre e del suo vero nome italianissimo, mentre miss Germanotta, nome completo Stefani Joanne Angelina Germanotta , ovvero Lady Gaga, ha il padre originario di Naso, un paesino in provincia di Messina, come lei ricorda appena può. Cindy Lauper? L’avreste detto? Eppure anche lei ha una madre di origini italiane, mentre Olivia Palermo e Gwen stefani… beh lo si capsice dal cognome. Liv Tyler è invece un’altra che non l’avresti detto, dato che in realtà il suo altrettanto famoso padre, Steve Tyler leader degli Aerosmith, si è addirittura cambiato il cognome, poiché si chiama Steven Victor Tallarico. Anche Susan Sarandon ha qualche qaurto di sangue italiano, mentre sua figlia, Eva Amurri, qualcuno in più, dato che è figlia di un italiano, il regista Franco Amurri. Non dimentichamo Brooke Shields, ebbene sì, sua nonna paterna era l’italianissima e nobilissima Marina Torlonia. Mentre di Isabella Rossellini sappiamo tutto, anzi ci stupisce sapere forse che è anche di origini svedesi.

