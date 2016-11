Leonardo DiCaprio e l’età delle conquiste

Fino all’8 novembre il 41esimo anno di Leonardo DiCaprio è stato perfetto: prima l’ambito Oscar per “The Revenant” (arrivato dopo ben 5 nomination), poi l’uscita del lavoro che riassume tutto il suo impegno ambientalista, il documentario “Before The Flood – Punto di non ritorno”.

A rovinare l’idillio è stata l’elezione a presidente degli Stati Uniti di Donald Trump, che ha dimostrato di non avere così a cuore il tema del cambiamento climatico, al centro del documentario di DiCaprio e del suo impegno da attivista (l’attore aveva reso gratuita la visione del suo lungometraggio proprio in vista delle elezioni).











































Nonostante questo, l’11 novembre spegne 42 candeline con tante innegabili conquiste, che nel 2017 potrebbero portarne ad altre. Oltre all’Oscar, come ambasciatore Onu contro i cambiamenti climatici DiCaprio ha realizzato il lungometraggio “Before the Flood – Punto di non ritorno” appena eletto Miglior documentario all’Hollywood Film Awards, la kermesse che tradizionalmente anticipa i riconoscimenti dell’Academy.

Inserito dalla rivista Time al primo posto tra i 100 Most Influential People del pianeta, nella categoria icona, nel 2016 l’attore ha anche rivoluzionato la sua vita sentimentale, anche se in questo campo non ha riservato grandi sorprese (a parte il flirt con Rihanna): finito l’amore con la modella bionda Kelly Rohrbach, è iniziata la love story con la modella bionda Nina Agdal.



















































































I progetti cinematografici che lo coinvolgeranno nel prossimo futuro non mancano: oltre a lavorare all’adattamento di“The Devil in the White City” , con il regista Martin Scorsese, la sua casa di produzione, Appian Way, porterà sul grande schermo il film tratto dal cartone animato “Captain Planet e i Planeteers” e un biopic sulla vita di Sam Philipps, fondatore della leggendaria etichetta discografica Sun Records, interpretato dallo stesso DiCaprio. Il suo “punto di non ritorno” sembra arrivato: non può più tornare indietro dal suo essere più di una star, un vero divo.