Melania Trump, cosa ci aspettiamo di buono dalla first lady

Agli esordi della campagna presidenziale del marito, nel 2015, il New York Times le aveva chiesto quale sarebbe stato il suo ruolo se Donald Trump fosse diventato presidente. Risposta: «Sarei molto tradizionale. Come Betty Ford o Jackie Kennedy. Lo sosterrei».

Se è vero, allora, che “dietro un grande uomo, c’è sempre una grande donna”, le speranze che tutto il mondo ripone oggi in Melania Knauss in Trump – e nel suo ruolo di consorte ispiratrice di buonsenso – sono veramente considerevoli.

A spezzare una lancia a favore del potenziale della bella Melania c’è già stata una personalità di spicco come quella di Barbara Walters, giornalista e conduttrice statunitense, famosa per le sue interviste a noti politici come il Presidente egiziano Anwar al-Sadat, Margaret Thatcher, Fidel Castro, Indira Gandhi, Mu’ammar Gheddafi, re Husayn di Giordania, nonché a personaggi di spicco come Michael Jackson, Sophia Loren, Anna Wintour.

Quando anni fa incontrò Melania, la Walters fu molto colpita dalla sua personalità, al punto da commentare: «Forse perché è così carina, non ci aspettiamo che sia così intelligente come è».

Ciò che di buono e intelligente ci aspettiamo adesso tutti, dalla nuova first lady, sono azioni e input che possano colpire positivamente l’opinione pubblica e determinare anche piccole, importanti svolte sul fronte di una sana evoluzione sociale. Qualche esempio?

- sensibilizzare il marito sui concetti di pace, solidarietà e attenzione alle etnie più deboli;

– nessun eccesso e classe a compensazione di alcuni aspetti discutibili del consorte;

– capacità di tenere unita la coppia senza scandali presidenziali (che, grazie al cielo, abbiamo evitato negli 8 anni di Obama);

– modernità di una first lady giovane, in grado di capire e ascoltare i messaggi che gli americani condividono tramite i social media;

– savoir faire e buonsenso nelle relazioni internazionali;

– attenzioni concrete alla difesa dei diritti femminili e dei bambini di tutto il mondo;

- scelte di stile ed eleganza come quella fatta con l’abito indossato per la prima apparizione nel ruolo di moglie del neopresidente degli Stati Uniti!

Del resto, la sua scelta di voler seguire l’esempio di altre due storiche first lady, che nell’immaginario collettivo rappresentano un emblema non solo di stile, glamour e personalità istituzionale, ma anche di solidarietà e progresso, può far ben sperare (l’abilità sociale e il fascino di Jackie Kennedy ebbero effetti positivi sulle relazioni internazionali statunitensi, mentre Betty Ford fu molto attiva nella lotta per l’eguaglianza dei diritti e fondò, insieme a Leonard Firestone, il Betty Ford Center, noto centro di riabilitazione dalla droga e dall’alcol).

Nata a Sevnica il 26 aprile del 1970 (quando la Slovenia era parte della Federazione jugoslava socialista guidata dal maresciallo Tito e dal suo Partito comunista), figlia di una creatrice di moda e di un commerciante d’auto, con un passato da top model (iniziò la sua carriera a 16 anni a Milano, lavorando poi con grandi case di moda e fotografi del calibro di Mario Testino, Patrick Demarchelier, Helmut Newton) e un futuro alla Casa Bianca quale consorte del 45esimo Presidente degli Stati Uniti, la neo first lady Melania Trump è una donna certamente bella, indiscutibilmente elegante, sorprendentemente attenta anche a certi aspetti essenziali della vita.

Nominata Goodwill Ambassador dalla Croce Rossa Americana nel 2005, è stata presidente onorario della Martha Graham Dance Company, celebre scuola di danza contemporanea, ed è attualmente una sostenitrice della Fondazione per la Ricerca sul Cancro al seno.