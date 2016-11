Alexa Chung, 33 anni e icona

Definirla in una parola è impossibile, perché la It-girl ha molti talenti. Modella, influencer, presentatrice tv e presto anche designer di una linea tutta sua.

Alexa Chung ha soli 33 anni ma le idee ben chiare. Oggi è protagonista, per la seconda stagione consecutiva, con la sua capsule collection per Marks and Spencer, il colosso dello shopping britannico. Maglie effetto metal, minigonne in vinile e cappottini classici, da smorzare con un tronchetto in velluto. Sembrano tutti capi diversi, impossibili da indossare insieme, ma in realtà sono tutti il pezzo mancante dello stesso puzzle. E se lo dice Alexa, fidatevi, è davvero fashion.

Lei riesce infatti a passare da un trench di Burberry a un abito dallo stile vittoriano, e mixa sapientemente i mini dress con gli stivali di gomma, le minigonne a fiori con i pull dalle scritte pop. E che dire del make-up: una linea sottile e a virgola di eyeliner nero abbinato a un rossetto rosso mat, da portare con disinvoltura insieme al wob, un po’ arruffato.

Nella gallery i suoi beauty & fashion moment più azzeccati, da imitare all’istante. Perché? Le avete viste le sue amiche, tali Poppy Delevingne, Daisy Lowe e Pixie Geldof, e il suo fidanzato, l’attore svedese Alexander Skarsgard?

Ecco prendete nota, non aggiungiamo altro. Se non un augurio all’icona del momento: buon compleanno Alexa!