Emma Stone: stile, bellezza e una personalità da diva

Brillante, raffinata e con quel giusto tocco di freschezza – incluso un pizzico di sottile humor – che la rendono un’autentica diva contemporanea. Emma Stone è una delle attrici più apprezzate e ammirate del panorama hollywoodiano.

Lontana da gossip, eccessi e anticonformismi, fonda la sua popolarità su uno stile dal fascino rétro, ma sempre trendy al punto da renderla un’indiscussa icona glam per le generazioni di giovani fashion addicted.

Caratterizzata da una compostezza definita a volte quasi “eccessiva”, Emma parla di sé definendosi “una personalità A che cerca di autoconvincersi di essere una personalità B”! Resta il fatto che per lei, la cosa più importante è essere divertente e sincera, senza necessariamente dover apparire “in un certo modo”.

Nata in Arizona il 6 Novembre del 1988, Emily Jean Stone, detta Emma, ha debuttato nel mondo del musical all’età di 11 anni, proseguendo, dai 15 anni in poi, con la carriera televisiva e quindi quella cinematografica.

Salita alla ribalta nel 2011 con la commedia Easy Girl, la Stone è stata diretta da registi del calibro di Woody Allen e Alejandro González Iñárritu. Insieme a quest’ultimo, nel 2015, si è aggiudicata un Premio Oscar come miglior attrice non protagonista nel pluripremiato Birdman.

La sua performance nel film musicale La La Land, le è valsa invece la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla Mostra del cinema di Venezia 2016.

Eletta già donna dell’anno da Glamour USA nel 2011, Vogue USA l’ha voluta adesso sulla cover di Novembre 2016. Del resto, Emma crede profondamente nel potere della femminilità e nel potenziale femminile. “Penso sia un buon momento per noi donne. È avvenuto un cambio di rotta e ci sono tantissime figure femminili coraggiose, autentiche, forti, divertenti, vulnerabili ed emozionanti in ogni campo, adesso!”.