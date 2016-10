Buon compleanno Willow Smith

“Quando sono giù e sento che sto per mollare, scuoto i miei capelli avanti e indietro”. Willow Smith ha fatto la sua prima dichiarazione sulla libertà di essere se stesse a partire dalla propria fisicità nel 2010, con il suo primo singolo “Whip My Hair” (disco di platino). Tre anni prima, a soli sette anni aveva debuttato sul grande schermo insieme al padre Will Smith nel film “Io sono leggenda”. Il 31 ottobre compie 16 anni e si può affermare con sicurezza che la bambina prodigio è diventata la musa e influencer che prometteva da piccola.



































































































Figlia di Will Smith e Jada Pinkett Smith, appartiene alla Generazione Z di cui è uno dei maggiori esponenti con il suo look androgino che inneggia alla fluidità di genere e altissime competenze beauty: è maestra nell’applicazione dell’eyeliner e di pigmenti al neon, è stata tra le prime star a lanciare il trend del piercing al setto nasale e i suoi dreadlocks decorati con accessori colorati le danno un’immagine da regina afro-futurista.

La svolta (e se ha 16 anni c’è già stata una svolta qualcosa significa) è avvenuta nel 2012, quando ha lasciato cinema e tv, si è rasata la testa e ha cominciato il suo viaggio spirituale che l’ha portata a diventare modella, produttrice, attivista, femminista, rapper e musicista, fino alla pubblicazione del suo album di debutto, nel 2015, “Ardipithecus”.

Non è un caso se Karl Lagerfeld l’ha scelta come nuova ambasciatrice di Chanel, lo scorso marzo: “Ringrazio Karl Lagerfeld e tutto il team Chanel per aver deciso di allargare la propria definizione di ‘bellezza’ scegliendo me come nuova ambasciatrice. Sono onorata,” aveva commentato Willow su Instagram. Per festeggiare i suoi 16 anni abbiamo ricostruito la sua evoluzione beauty, dai 7 ai 16 anni (nella gallery in alto).