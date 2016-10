Ci sono personaggi che restano icone per anni. Una di queste è Kim di Edward mani di forbice, un’altra Jo March di Piccole Donne. Il destino ha voluto che loro, come altre forse meno conosciute – vedi Lydia del film cult firmato Tim Burton Beetlejuice - siano state interpretate da Winona Ryder, talmente bella e brava da essere una delle attrici più richieste tra gli anni ’80 e ’90.

Oggi Winona spegne 45 candeline e, dopo un periodo non proprio roseo, torna a farci innamorare ancora una volta del suo broncio e dei suoi occhi da cerbiatto. Lo stesso designer e suo amico da oltre vent’anni, Marc Jacobs, l’ha voluta come testimonial per la sua linea di prodotti beauty. Mentre sul piccolo schermo Joyce, il suo personaggio nella serie tv Strangers Things, ha riconfermato la Ryder tra le migliori interpreti di horror-fantasy di sempre. Ça va sans dire che la seconda stagione è attesissima su Netflix, anche se dovremo aspettare l’estate 2017 per vederla realizzata.

Cosa ci ha fatto innamorare così tanto di questa ragazza dal caschetto alla graçonne, il look grunge e lo smokey eye effetto giorno dopo? La sua tenacia e le ragazze che ha interpretato, così fragili e insieme forti da indentificarci in loro. Alzi la mano (ma la alzi davvero) chi non ha mai sorriso al modo di prendere la vita di Susanna in Ragazze Interrotte e di canticchiare in casa con il pigiama la canzone di Petula Clark Downtown, o ancora di corteggiare un ragazzo nella stessa maniera di Charlotte in Sirene.

Per noi la Ryder rimane e rimarrà Winona Forever. Vi dicono niente queste due parole messe insieme? Era la scritta che Johnny Depp si era tatuato sul braccio come segno d’amore per la fidanzata e che, finita la storia, ha modificato in Wino Forever. Ma questa è un’altra storia.

Nella gallery i best beauty moment dell’attrice che ha dato una nuova allure a Hollywood. Buon compleanno Noni!