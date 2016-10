Julia Roberts festeggia la bellezza della vita

Se c’è una donna, nell’universo hollywoodiano, che rispecchia il senso delle cose belle e importanti della vita, è proprio lei: Julia Roberts. L’attrice di Pretty Woman e di Erin Brockovich, di Mangia, Prega, Ama e del nuovissimo Money Monster è l’emblema non soltanto del fascino femminile ma anche dell’armonia e della positività associate alle donne. Sarà per quel suo sorriso tanto luminoso, per la sua bellezza fresca ed equilibrata, per la sua allure così elegante e naturale, sta di fatto che, a distanza di quasi trent’anni dal suo debutto nel cinema – avvenuto nel 1987 – Julia è ancora oggi una delle attrici più amate, ammirate e apprezzate del panorama mondiale, con decine di riconoscimenti internazionali – incluso un Oscar nel 2001 per la sua interpretazione in Erin Brockovich – e ben 44 film all’attivo.

Il merito va certamente alla sua bravura, al suo carisma, ma non sempre basta essere belli e talentuosi per affermarsi. Potremmo azzardare che il segreto del suo successo consista anche nello stile di vita che ha saputo creare negli anni, fondato sugli affetti (è mamma dei gemelli Hazel Patricia e Phinnaeus Walter, nati il 28 novembre 2004 e di Henry, nato il 18 giugno 2007, avuti dal cameraman Daniel Moder), sulla solidarietà (ha donato tempo e risorse all’UNICEF e ad altre organizzazioni di beneficenza) e sull’impegno sociale ed ecologico (nel 1995 ha visitato Port-au-Prince per sperimentare da vicino le forti condizioni di povertà, ha prestato la voce da narratrice per Silent Angels, un documentario sulla sindrome di Rett e dal 2006 è portavoce dell’azienda Earth Biofuels, che promuove l’uso di carburanti rinnovabili).

Proprio per la sua bellezza, la sua innata eleganza, la sensibilità che la contraddistingue sul lavoro così come nella vita, Lancôme l’ha scelta per portare avanti i messaggi di eleganza e positività intrinsechi nel brand, facendone la testimonial storica di uno profumi iconici della maison: La vie est belle.

Del resto, Julia e Lancôme, l’una con il proprio esempio, l’altro con la propria mission, si fanno portavoce di un medesimo messaggio: basta poco per essere felici e ritrovare quella “bellezza esistenziale perduta”, appannata da convenzioni e schemi sociali che spesso ci vengono imposti. Basta davvero poco per riacquistare vigore, entusiasmo, spirito di iniziativa e realizzare se stesse anche attraverso piccoli gesti coraggiosi, intrisi di luce e magia, capaci di rivoluzionare la quotidianità e farci cambiare registro, abitudini, prospettive.