Tess Masazza, essere insopportabilmente donna

Lo stress di avere sempre a portata di mano un kit beauty di sopravvivenza per ritocchi on-the-go nei luoghi più improbabili, entrare in profumeria solo per sistemarsi il trucco e sfuggiare ai tentativi di vendita della commessa, applicare l’eyeliner alle 8 del mattino, sbavarlo e aumentare il disastro cercando di rimuovere la macchia, urlare come in sala parto per affrontare la ceretta all’inguine… Con la sua web serie Melodramachic – Insopportabilmente Donna, le scene di ordinaria follia al femminile Tess Masazza le ha passate in rassegna tutte, e in modo così insopportabilmente divertente.

Ossessioni, fissazioni, cliché, ansie, paranoie e chi ne ha più ne metta tanto con le donne non c’è mai fine, andranno in scena nel talk “beautydrammatico” di Tess Masazza al Glamour Beauty Show. E nell’attesa di vedere il seguito di Insopportabilmente Donna, la serie web e televisiva dal titolo Insopportabilmente Coppia: la single si fidanza e, ciononostante, resta una rompiscatole, noi ci godremo le sue speciali live session su capelli e tattiche per non impazzire, e donne alle prese con i selfie. Nella gallery i migliori beauty moments di Tess.