Tutta la bellezza di Alessandro Preziosi

Un bello indiscutibile e soprattutto molto bravo. Recentemente lo abbiamo visto a teatro nella più tragica delle storie d’amore, Romeo e Giulietta, nei panni di Mercuzio, e il 18 ottobre Alessandro Preziosi sarà in anteprima mondiale su Raiuno nella fiction I Medici – Masters of Florence dove interpreta l’artista Filippo Brunelleschi, al fianco di personaggi del calibro di Dustin Hoffman (Giovanni de’Medici) e Richard Madden, che dal Trono di Spade arriva a quello dei Medici nel ruolo di Cosimo.

Il 22 ottobre per la nostra testata sarà al Glamour Beauty Show e parlerà di bellezza con dei recital di poesie di cui non possiamo ancora svelare nulla. Beh, ma in fondo, il fatto che ci sia lui in carne ed ossa non è sufficiente? Intanto godetevi nella gallery alcune delle sue interpretazioni migliori.