La bellezza è una strategia a 360 gradi

«La bellezza istantanea è una prerogativa del make-up. Nel nostro DNA c’è l’attenzione alla cura a lungo termine. Cerchiamo di individuare i bisogni per dare risposte e soluzioni. Fa parte della nostra filosofia». È così che Filippo Manucci, CEO di Ales Groupe (Lierac, Phyto), ci introduce a un viaggio ravvicinato dentro gli obiettivi di un’azienda cosmetica.

«La priorità è proporre strategie di benessere per il futuro. Siamo abituati ad ascoltare e questo permette di fare ricerche attraverso tutti i canali. Per carpire informazioni usiamo i social, l’e-commerce, il contatto personale sui punti vendita, perché l’acquisto è più smart. Il concetto e l’approccio alla bellezza è cambiato. Dal 1975 abbiamo sempre avuto un mondo di anti-età e tanti prodotti satellite alle linee di skincare per le varie età, anche se è più il bisogno che definisce che tipo di trattaemnto scegliere- Hydragenist per le 30enni, Liftissime per le 40enni, Magnificence per le 50enni e Premium come antiage globale- ma a un certo punto per semplificare la scelta abbiamo raggruppato alcuni cult e creato la linea Les Spécifique, per proporre soluzioni mirate».

«Essere belle non coincide più con l’essere giovani, quel che preme a ogni donna è mostrarsi al meglio per l’età che si ha. Nessuna delle nostre interlocutrici ha più un modello al quale vuole somigliare. Le donne non si preoccupano solo dell’apparire, l’obiettivo è raggiungere il benessere psicofisico, perché è chiaro che un cosmetico non è una bacchetta magica. Per funzionare deve essere integrato in una routine a 360 gradi, che include alimentazione, sport e stile di vita giusto. È la catena di una grande maglia. Lo ha provato il nostro recente evento LIERAC BEAUTY RUN, dove offrivamo consigli per trovare la routine personalizzata di bellezza in collaborazione con personal trainers e consulenti nutrizionali della Fondazione Veronesi».

«L’uso dei cosmetici è più intimo e per il futuro ci aspettiamo anche un interessante sviluppo della nutriceutica. Le donne sono consapevoli e non spaventate a leggere l’INCI, cercano brand che non fanno false promesse. In un certo senso sono già risolte, a prescindere dall’età, sanno che il vero elisir di bellezza è lo stile di vita unito a una corretta routine di bellezza, non amano rincorrere alla chirurgia estetica in modo massivo, non rientra nel loro progetto, cioé vivere al meglio. Scelgono e cercano la loro routine di bellezza per sentirsi bene. È come quando si inizia a correre, chi si trova bene e ne sente i benefici si rende conto che integrando la corsa nella sua vita non può più farne a meno».