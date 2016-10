La meravigliosa vita di Beatrice Vio dopo Rio

Quando ha ricevuto l’invito per la cena di Barack Obama alla Casa Bianca la prima cosa che ha pensato è stata: «Oddio cosa mi metto?!». Bebe Vio è una di noi. E da donna, al Glamour Beauty Show, ci parlerà di bellezza e di quanto, nonostante tutto, è bella la vita. Che dopo Rio, dove ha vinto la medaglia d’oro nel fioretto alle Paralimpiadi, ha inziato a sorriderle ancora di più.

Si è iscritta all’università, allo Iulm di Milano, inzierà presto uno stage e ne ha già fatto uno come grafica a Sky. Il suo amico di sempre, Jovanotti, le ha regalato una canzone speciale mentre era sul volo di ritorno dal Brasile, l’abbiamo vista nel front row della sfilata di Dior a Parigi, al nuovo show Dieci Cose in onda su Rai 1, e martedì 18 ottobre sarà alla cena di gala organizzata come consuetudine dal presidente degli Stati Uniti. Sarà bellissima, in un abito Dior che ha spoilerato lei stessa su Instagram.

L’autoironia sulla sua disabilità la rende ancora più meravigliosa perché Bebe della fisicità non ha paura e quando le vogliono coprire con il trucco le cicatrici sul viso che le ha lasciato la malattia, non ci pensa neanche. I segni fanno parto di lei, proprio come i suoi occhi verdi. Pura bellezza.