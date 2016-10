Micaela Ramazzotti, bellezza camaleontica

/ -































































Ultimamente la stiamo vedendo spesso al cinema e in ruoli sempre diversi. In questi giorni è protagonista, insieme a Paola Cortellesi, del film “Qualcosa di nuovo”, la storia di due donne adulte innamorate dello stesso ventenne. Pochi mesi fa invece era con Valeria Bruni Tedeschi in “La pazza gioia”, film diretto dal marito, il regista Paolo Virzì. È Micaela Ramazzotti, attrice tra le più talentuose e donna di notevole fascino. Rappresenta un po’ quel tipo di femminilità sexy e ingenua allo stesso tempo o forse sexy proprio perché ingenua. Come i ruoli che in genera incarna: disarmanti nella loro semplicità e per questo irresistibili.

Micaela è romana e si sente e si vede. Camaleontica nella bellezza: bionda fino a qualche anno fa, adesso è castana ed è passata da capelli extra-long a un corto pixie sbarazzino e che le dona davvero molto. Bella con e senza trucco, mostra sempre una personalità fuori dal comune. Tempo fa si è presentata al Festival del Cinema di Roma con un look alla Marilyn, con chioma alle spalle, bionda e mossa e poco dopo, a Venezia, con un’acconciatura retrò, voluminosa e raccolta.

