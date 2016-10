Susan Sarandon, 70 anni e non sentirli

/ -



























































Se occorre citare il nome di una delle attrici più impegnate nel sociale, più anticonformista e poco allineata, beh il nome Susan Sarandon starebbe in cima alla lista. La rossa più famosa di Hollywood compie 70 anni e se l’ultima volta l’abbiamo ammirata sul red carpet di Venezia, poco più di un mese fa e in tutta la sua prorompente bellezza, con maxi spacco nella gonna e scollatura mozzafiato che metteva in evidenza un seno da fare invidia a una trentenne, è difficile non associarla, nell’immaginario, a quella Thelma che, accompagnata da Louise, ne ha fatte di ogni prima di lanciarsi nel vuoto. La coppia, Thelma e Louise, è ormai diventata icona di una femminilità libera e sfrontata, disposta anche a morire per non rinunciare alla propria libertà.

Proprio come la Sarandon, che nel 1999 si fece addirittura arrestare durante una manifestazione di protesta e che al cinema non ha mai seguito scorciatoie, ma anzi ha sempre preferito percorrere la strada più difficile, quella del cinema impegnato e come manifesto del sociale. Come dimenticare, infatti, l’altro commovente personaggio interpretato, quella suor Helen Prejean nel film Dead Man Walking, accanto a Sean Penn, che le è valso un Oscar nel 1996. Un’altra curiosità è che è proprio lei la famosa e timida fidanzatina del film Rocky Horror Picture.

Forse non tuti sanno che, a dispetto del cognome, l’attrice è per un quarto italiana, essendo i suoi nonni materni di Ragusa e che ha avuto una figlia da un altro italiano, il regista Franco Amurri. Altri due figli li ha avuto dal secondo marito, Tim Robbins, più giovane di lei di parecchi anni e anche in questo Susan è stata la prima a uscire dalle righe. Ultimamente è stata scelta da un noto brand cosmetico come testimonial e nell’occasione ha dichiarato di non avere mai fatto ricorso alla chirurgia estetica ma che capisce chi ha voglia di farlo.