Marion Cotillard, 41 e favolosa

Ci sono donne talmente belle da essere messe nell’Olimpo delle future icone. Marion Cotillard è una di quelle, tra le 13 donne più belle al mondo. Sensuale, ha quel fascino alla francese ed eleganza da vendere.

L’ultima volta che ce l’ha dimostrato è stato su Instagram, dove ha rotto il silenzio a proposito del presunto (ma falso) flirt con il co-protagonista del suo nuovo film Allied Brad Pitt, e delle accuse di essere stata la causa della separzione dei Brangelina. Ma Marion, e il suo sexy compagno Guillaume Canet, hanno dimostrato di essere più uniti che mai e rispettosi nei confronti della separazione Jolie-Pitt, oltre ad aver annunciato la seconda gravidanza dell’attrice, già mamma di Marcel.

Oggi la bella Marion spegne 41 candeline. Noi le facciamo i nostri migliori auguri con una carrellata dei momenti più importanti della sua carriera e i suoi beauty look più belli, nella gallery.

Da lei dobbiamo imparare molto, come per esempio sorridere sempre, anche durante i momenti no. Perché, come il personaggio di Edith Piaf che le è valso un premio Oscar cantava.. je vois la vie en rose!