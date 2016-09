Modelle: le indimenticabili

/ -















































«We don’t wake up for less than $10,000 a day» (Noi non ci svegliamo per meno di 10.000 dollari al giorno) era il motto di Linda Evangelista. Quella Linda Evangelista, modella simbolo degli anni Novanta, a cui Jeremy Scott per la sfilata di Moschino, ha dedicato l’intero beauty look: sopracciglia estreme, eyeliner nero e caschetto con frangetta e boccoli voluminosi.

Mentre Donatella Versace le ha schierate tutte “in carne e ossa”, dalla veterana Naomi Campbell al fenomeno Gigi-Bella Hadid, dimostrando a chi sosteneva che l’era delle top model era finita che ci sono ancora personalità capaci di diventare delle icone. Ovvio, i tempi cambiano e cambia anche il modo di essere modella oggi. Se in passato le Big Six – tra cui Claudia Schiffer e Cindy Crawford – erano immortalate in ritratti di grandi fotografi come Peter Lindbergh e Steven Meisel sulle pagine di riviste patinate, oggi essere fenomeno vuol dire avere almeno alcuni milioni di followers sui social network.

Anche lo scouting non è più lo stesso: mentre Kate Moss era stata notata all’aereoporto e Gisele Bündchen da McDonalds a San Paolo, le nuove – Cara, Kendall, Bella, Gigi e Georgia – sono partite invece come It-girl e devono il loro successo anche grazie a cognomi importanti.

Nella gallery ripercorriamo le tre decadi delle super top model, dagli anni Ottanta a oggi.