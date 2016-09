Tutti pazzi per Kate

/ -























































































Mentre in questi giorni viene annunciata la serie di Netflix Crown sui primi anni di regno di Elisabetta II, di Peter Morgan il regista di The Queen, l’attenzione cade inevitabilmente su Kate Middleton. La protagonista assoluta della generazione dei reali, ai tempi del web 2.0, è più famosa della regina.

La principessa, che in questi giorni è impegnata nel suo tour in Canada, sta strabiliando tutti con abiti sartoriali, che solo a vederli fanno gridare “lo voglio”, chignon di una bellezza mozzafiato, dettagli chic come décolleté nude che ognuna di noi dovrebbe avere nel guardaroba. Ma perché la Duchessa di Cambridge ci fa impazzire?

1. Nell’istante in cui veniamo agganciati, come da una calamita, dalla sua immagine nei media, che seguiamo e commentiamo sui social e sul web, ci sentiamo parte di questo grande evento, importante e monumentale, che è la storia. Perché Kate, tra un sorriso e un colpo di tacco, la scrive per i posteri.

2. Incarna la Cenerentola dei nostri tempi. Da ragazza relativamente ordinaria che andava al college, è stata catapultata in un mondo di favole, perché si è innamorata di un principe. E forse diventerà regina. A chi non piacciono le favole con castelli, principi, cavalieri, cerimonie…?

3. Fa parte della famiglia reale e questo le fa acquisire uno status di celebrities by default. I reali sono star all’ennesima potenza. Anche se non hanno fatto nulla per diventarlo, se non nascere. E noi tutti siamo ossessionati da chi è famoso.

4. Siamo abituati a seguire la Royal Family dalla nascita alla morte, i loro matrimoni, i funerali, le vacanze. Ci sentiamo parte di questa grande famiglia che vive in pubblico. La nostra curiosità ossessiva, però, ci porta a desiderare di diventare delle mosche, per poter volare nelle loro stanze private e scoprire, dietro quelle porte chiuse, se Kate deve fare i conti con il brufoletto durante il ciclo e se anche i suoi boccoli soffrono di bad hair days. Per questo chiediamo di sapere sempre di più…

5. Ci piace perché ha stile e non ha mai cadute di stile. Anche nei momenti in cui mostra le gambe agli aeroporti, perché c’è troppo vento e lei si ostina a indossare gonne svasate quando viaggia.

6. Rappresenta il sogno e tutte noi, se chiudiamo gli occhi, desideriamo viverlo al suo posto.